Коронавирус распространяется: в Украине создали оперативный штаб

Штаб будет работать над тем, чтобы вирус не попал на территорию Украины. Фото: Reuters

Кабинет министров создал оперативный штаб в связи с распространением в мире смертельного китайского коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук после заседания правительства.

"Мы сегодня приняли решение - там очень четкий план действий, что должно быть сделано. Уже создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра", - сказал глава правительства.

Он отметил, что Украина находится на связи со Всемирной организацией здравоохранения, "чтобы понимать и контролировать текущую ситуацию". Сейчас в Украине нет ни одного зафиксированного случая этого заболевания.

"Сегодня состоится координационное совещание между всеми службами, которые обеспечивают контроль на пересечении границы, чтобы проследить, чтобы вирус не попал на территорию Украины. Я говорю о пограничной, таможенной службах, органах санитарно-эпидемиологического надзора", - добавил Гончарук.

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От нового коронавируса умерли 25 человек. Количество больных перевалило за 800. Вирус передается воздушно-капельным путем. Власти Китая объявили о карантине в трех городах. В частности, изолировали 11-миллионный Ухань, откуда распространилась болезнь.Ученые предполагают, что источником вируса могли стать змеи.