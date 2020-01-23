Коронавирус распространяется: в Украине создали оперативный штаб

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 2970
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 5149
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1197
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 846
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 648
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3879
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 954
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1629
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 900
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 693
Фото
Все фото
6
20
12
5
7
Аллергия, инфаркт и холодовой шок - эксперт рассказал об опасностях от купания на Крещение
Аллергия, инфаркт и холодовой шок - эксперт рассказал об опасностях от купания на Крещение
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1422
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1737
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 3015
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2133
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2925
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 января 2020
Просмотров: 198
Дорога назад
На світі є кілька місць, де, мабуть, зосталось багато мене. І те, чим я є тепер, менше, ніж те, що є там. Інакше важко пояснити, з якої причини туди ...
пятница, 24 января 2020 14:14

Коронавирус распространяется: в Украине создали оперативный штаб

  Комментировать
Коронавирус распространяется: в Украине создали оперативный штаб
Штаб будет работать над тем, чтобы вирус не попал на территорию Украины. Фото: Reuters

Кабинет министров создал оперативный штаб в связи с распространением в мире смертельного китайского коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук после заседания правительства.

"Мы сегодня приняли решение - там очень четкий план действий, что должно быть сделано. Уже создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра", - сказал глава правительства.

Он отметил, что Украина находится на связи со Всемирной организацией здравоохранения, "чтобы понимать и контролировать текущую ситуацию". Сейчас в Украине нет ни одного зафиксированного случая этого заболевания.

"Сегодня состоится координационное совещание между всеми службами, которые обеспечивают контроль на пересечении границы, чтобы проследить, чтобы вирус не попал на территорию Украины. Я говорю о пограничной, таможенной службах, органах санитарно-эпидемиологического надзора", - добавил Гончарук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супрун рассказала о коронавирусе

От нового коронавируса умерли 25 человек. Количество больных перевалило за 800.

Вирус передается воздушно-капельным путем. Власти Китая объявили о карантине в трех городах. В частности, изолировали 11-миллионный Ухань, откуда распространилась болезнь.Ученые предполагают, что источником вируса могли стать змеи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус распространяется: в Украине создали оперативный штаб». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
января

Для тех, кому нет разницы: россияне обстреляли Мариуполь

"Не будет праздновать никто над нами победу!" - украинские воины отстояли город

Представили первый компьютер Apple

В Петербурге начал выходить украинский журнал

Первый титульный бой Котельника во Львове пытались сорвать

Острое мороженое отмечает 101-й день рождения

Первое пиво в жестяных банках открывали консервным ножом

Золото назвали крупнейшим национальным бедствием

Самое читаемое
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
18
 Просмотров: 176769
Показали собак-дебоширов, пойманных на &quot;преступлении&quot;
Показали собак-дебоширов, пойманных на "преступлении"
29
 Просмотров: 16201
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
5
 Просмотров: 9882
Домохозяйкам будут назначать социальную помощь
Домохозяйкам будут назначать социальную помощь Просмотров: 8424
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
6
 Просмотров: 7506
Здоровье
Грипп прогрессирует: зафиксировали еще одну детскую смерть
Грипп прогрессирует: зафиксировали еще одну детскую смерть Просмотров: 531
В школах Житомира останавливают обучение
В школах Житомира останавливают обучение Просмотров: 450
Украинцам бесплатно будут предоставлять 27 пакетов медицинских услуг
Украинцам бесплатно будут предоставлять 27 пакетов медицинских услуг 1 Просмотров: 2808
Минздрав подсчитал количество жертв гриппа
Минздрав подсчитал количество жертв гриппа Просмотров: 126
Супрун рассказала о коронавирусе
Супрун рассказала о коронавирусе 1 Просмотров: 3303
Больше всего комментируют
15
Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных
4
Автохам в Давосе: украинца оштрафовали за парковку на тротуаре
3
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
3
Зеленский сделал Евросоюзу интересное предложение
2
Назвали зарплату Зеленского
Голосов: 269
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua