Коронавирус достиг новой отметки

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Количество людей, заболевших на коронавирус Covid-19 от момента обнаружения, превысило 4 миллиона. Всего по состоянию на 9:00 9 мая симптомы болезни обнаружили у 4 015 500 человек.

2 350 988 человек больны сейчас, 48 699 (2%) находятся в тяжелом или критическом состоянии. 1 666 512 человек излечилось, 276 253 - умерли.

Больше всего больных, в США - 1 322 163 (умерших 78 616), Испании - 260 117 (26 299), Италии - 217 185 (30 201), Великобритании - 211 364 (31 241). В Украине зафиксировано 14 195 случаев болезни, в том числе 361 летальный.

В Украине продолжается карантин, призван уменьшить последствия мирового пандемии коронавируса Covid-19. 12 мая в Киеве откроются непродовольственные магазины общей площадью до 300 м, парикмахерские и салоны красоты. Ограниченными группами лиц можно посещать парки и скверы.