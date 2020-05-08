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пятница, 08 мая 2020 20:36

Минздрав будет проверять правоохранителей на коронавирус

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Минздрав будет проверять правоохранителей на коронавирус
Правоохранителей будут тестировать на коронавирус. Фото: moz.gov.ua

Полицейских и нацгвардейцев будут тестировать на коронавирус.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на встрече с главой представительства ЮНИСЕФ Лоттой Сильвандер.

"Безопасность и здоровье украинцев - наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел. Сейчас МЗ определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать", - отметил Степанов.

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В Украине могут запустить массовую диагностику для выявления антител к коронавируса COVID-19. Такие тестирования уже происходят в Германии и Соединенных Штатах Америки.

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Дата
08
мая

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