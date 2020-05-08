Появились жуткие данные по смертности от коронавируса в Италии

В Италии от коронавируса умерло более 30 тыс. человек. Фото: Reuters

В Италии от коронавируса умерло более 30 тыс. человек.

Так общее количество жертв COVID-19 в стране составляет 30 201 человек. Об этом свидетельствуют данные Департамента гражданской защиты Италии.

За последние сутки от коронавируса умерли 243 человека, а выздоровели 2747 человек. Всего с начала пандемии число инфицированных в стране достигло 217 185 человек, из которых более 99 тыс. выздоровели.

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На лечении остается 87 961 человек, в том числе более 14 500 - в стационаре. В отделениях интенсивной терапии остаются чуть более тысячи пациентов.

По состоянию на утро 8 мая в мире от коронавируса умерли за сутки 5753 человека. Всего с начала пандемии - 269584 человека. Выздоровели 1 284 74.