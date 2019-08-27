Когда уместно прокалывать уши ребенку

Лучший возраст для прокалывания ребенку ушей - это тот, когда он сам сознательно попросит вас об этом Фото: ua.depositphotos.com

Когда в семье подрастает девочка, мама стремится сделать ее красивой любыми доступными способами. Рано или поздно становится вопрос, когда можно проколоть уши ребенку?

Часто родители оправдывают свое решение проколоть уши ребенку в младенчестве тем, что ребенок забудет боль от процедуры. Однако они забывают, что младенцы все равно чувствуют боль, им больно точно также как и взрослым, с той лишь разницей, что они не могут понять, что с ними делают и зачем.

Дети, которым прокололи уши в более взрослом возрасте, могут помнить сам факт, что им было больно во время прокола, но эти воспоминания их не мучают и не травмируют, равно как воспоминания о том, как они однажды сбили коленку или локоть.

Когда же уместно ребенку прокалывать уши?

Эксперты Американской академии педиатрии напоминают: перед тем, как прокалывать уши ребенку, родители должны знать о возможных осложнениях. Среди которых:

аллергии;

инфекции;

нежелательные косметические эффекты;

асфиксия, потому, что ребенок проглотил сережку.

Родителям также нужно иметь в виду, что иммунная система у малыша все еще развивается, и каждая открытая рана может стать источником инфекций.

Опросы людей с пирсингом показывают, что 35% имели хотя бы одно осложнение.

Врачи-косметологи отмечают, что ушная раковина развивается до 6-7 лет. К этому возрасту она меняет форму и размер. И один из нежелательных косметических эффектов раннего прокалывания - разный размер ушей в дальнейшей жизни.

Еще один важный момент: психологическое давление, под которым иногда находятся дети во время процедуры. Бывают случаи, когда на прокалывании настаивали именно родители и уговаривали ребенка аргументами: "Ты должна быть красивой как все".

Считается, что раннее прокалывание уменьшает риски образования келоидных рубцов. Но эта информация еще не окончательно доказана.

Лучший возраст для прокалывания ребенку ушей - это тот, когда он сам сознательно попросит вас об этом и уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно ухаживать за местом пирсинга.

Если вы все же решили проколоть ребенку уши, то стоит делать это в медицинском учреждении, где используют все необходимые методы гигиены. Чтобы не возникло аллергии, педиатры и косметологи рекомендуют выбирать украшения из хирургической нержавеющей стали. Носить эти серьги рекомендуется до полного заживления, примерно шесть недель. Дальше, по желанию и возможностям родителей, рекомендуется либо оставить эти серьги, либо заменить их на изделия из золота или серебра.

Родители должны тщательно ухаживать за проколом и следить, чтобы ребенок не мог снять и проглотить серьги.

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Когда нельзя прокалывать уши ребенку

Есть несколько состояний, когда не рекомендуется прокалывать уши ребенку

хронические заболевания ушей

черепно-мозговые травмы

тяжелые формы аллергии

заболевания крови

сахарный диабет

ревматизм

неврологические расстройства

В области мочки находятся важные точки, которые отвечают за зрение, слух, работу головного мозга, обоняние и вкус. Если неудачно выбрать место прокола, то может на время или навсегда нарушиться одна из функций. Если прокалывать уши ребенку, в период роста и развития всех систем, то вред от прокола в неправильном месте будет намного серьезней. Поэтому лучше воздержаться от прокалывания ушей детям до 15 лет.