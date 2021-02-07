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воскресенье, 07 февраля 2021 11:37

Кличко раскрыл реальную цифру больных коронавирус в столице

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За прошедшие сутки, 6 февраля, в столице обнаружили 197 случаев заболевания коронавирус. Всего с начала пандемии диагноз Covid-19 поставили 130 236 киевлянам.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

 

За последние сутки зафиксировано 16 летальных случаев от вируса. В целом по Киеву их уже 2442.

В субботу вирус был обнаружен в 112 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 71 человека в возрасте от 20 до 90 лет. 36 больных госпитализировали. При этом 369 преодолели коронавирус.

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Больше всего случаев заболевания 7 февраля обнаружили в Дарницком районе - 55. Деснянском - 40 и Соломенском - 33 человек.

В США ввели обязательное ношение масок, и значительно уменьшило уровень госпитализаций.

Об этом свидетельствует исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

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