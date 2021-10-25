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понедельник, 25 октября 2021 15:56

Кислорода в больницах на трое суток: красный регион бьет тревогу

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Кислорода в больницах на трое суток: красный регион бьет тревогу
Медицинского кислорода в больницах Херсонской области осталось на трое суток. Фото: Минздрав Украины

В Херсонской области запасов медицинского кислорода хватит только на трое суток.

Об этом заявил заместитель председателя Херсонской ОГА Николай Якименко на брифинге 25 октября.

"В настоящее время сложная ситуация с кислородом. Не критическая, сложная. У нас на трое суток кислорода хватает", - сказал Якименко.

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Чиновник пояснил, что ежесуточно в регионе используют почти 15 т медкислорода.

Якименко напомнил, что в области развернут мобильный госпиталь ГСЧС. На это нужно двое суток. После этого в регионе появится дополнительных 120 коек для больных коронавирусом.

Чиновник призвал всех жителей области вакцинироваться и соблюдать карантинные правила и рекомендаций Минздрава.

Херсонская область первой в Украине попала в красную зону карантина. Жесткие ограничения там начали действовать от 15 октября.

По состоянию на 25 октября в красной зоне находятся еще шесть областей - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская и Черниговская. Во вторник, 26 октября, красных регионов станет девять.

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Дата
25
октября

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