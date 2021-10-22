Потребность медкислорода пациентам со штаммом Delta увеличилась в шесть раз - Ляшко

Потребление кислорода больными штаммом Delta увеличилось в пять-шесть раз. Фото: Минздрав Украины

Инфицированный пациент Covid-штаммом Delta потребляет медицинский кислород в пять - шесть раз больше, если сравнивать с предыдущими волнами пандемии.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления в Верховной Раде 22 октября.

Средние расходы жидкого кислорода в больницах в сутки по сравнению с аналогичным периодом апреля 2021 года увеличились в два раза.

"Есть города, где потребление кислорода достигает 45-50 тонн в сутки. Суммарный необходимый расчетный пиковый кислородный поток по стране: 977 148 литров в минуту", - сказал Ляшко.

Министр отметил, что слухи о том, что украинским больницам не хватает кислорода, ложные.

"Сейчас два завода, которые занимаются производством кислорода медицинского остановились на плановые регламентные работы на 10-15 дней. Еще у одного производителя на Западной Украине возникли технические неисправности.

И сразу поползли слухи, что якобы кислорода не хватает. Опровергну. Все пациенты, которые нуждаются в кислородной терапии получают ее", - подчеркнул Ляшко.

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Добавил, что к плановым регламентным работам готовились. Совместно с производителями нашли им замену на этот период. Также больницам предоставили возможность использовать технический кислород.

Созданы возможности для поставки кислорода из Польши в размере ориентировочно до 240 т в неделю, утверждает Ляшко.

"Всего на нужды совершенствования систем поставок кислорода в этом году было выделено уже 1 миллиард 148 миллионов. Из них этой осенью в регионы направили почти 400 миллионов гривен", - отметил глава Минздрава.

Показатели заболеваемости и смертности за 21 октября от Covid-19 - рекордные. 23 785 новых зараженных и 614 умерших. Это максимум за все время пандемии в Украине. В реанимационных отделениях украинских больниц нет больных коронавирусом, которые вакцинированы от недуга. Среди пациентов Covid-госпиталей невакцинированных - 97%, заявил Виктор Ляшко.