В Украине "покраснела" первая область: перечень ограничений

В Украине появилась первая красная зона - Херсонская область. Фото: pixabay.com

С полночи 15 октября Херсонская область первой в Украине переходит в красную зону эпидопасности.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 12 октября, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

В этой зоне карантина учебные заведения смогут работать только при условии 100% наличии у работников зеленых Covid сертификатов, подтверждающих полный курс вакцинации двумя дозами. Это не касается только детсадов и 1-4 классов.

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Также разрешается работа общепита, кинотеатров, музеев, театров, рынков, бассейнов, фитнес-центров, ТРЦ и других культурно-развлекательных заведений. Обязательное условие - весь персонал и посетители должны быть полностью вакцинированы.

Кроме того, жители красной зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от него.

Кабинет министров утвердил новые ужесточенные правила пассажирских перевозок на время карантина в регионах с желтым, оранжевым или красным уровнем эпидопасноти с 21 октября. Изменения в соответствующее постановление правительство внесло 11 октября.