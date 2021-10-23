Еще две области переходят в красную зону

Ровенская и Николаевская области переходят в красную зону. Фото: Big Kyiv

Ровенская и Николаевская области переходят в красную зону карантина.

Соответствующее решение в субботу, 23 октября, приняла госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Всего в красной зоне будут находиться восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская.

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В то же время в желтой зоне находятся всего четыре области - Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская. Остальные области Украины - в оранжевой.

За прошедшие сутки, 22 октября, в стране обнаружили 23 229 случаев коронавируса. Среди новых больных 1777 детей и 438 медработников.