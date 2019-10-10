Какой уровень гемоглобина является нормой для женщин

Если гемоглобин ниже нормы - нужно обратиться к терапевту. Фото с открытых источников.

Отмечают, что для молодых женщин низкий уровень гемоглобина - вариант нормы и его можно не повышать различными средствами.

Но специалисты говорят, что пониженный гемоглобин свидетельствует о наличии железодефицитной анемии. Она приводит к ослаблению организма и снижение его защитных сил.

Если гемоглобин ниже нормы - нужно обратиться к терапевту, который с помощью обследования выяснит причину, передает портал "Она".

При низком гемоглобине важно употреблять продукты, богатые витаминами В6 и В12, фолиевой кислотой и железом. Это - гранатовый сок, гречневую кашу, печень, крупы, нежирную говядину, - рассказывают медики.

Гемоглобин переносит кислород от легких к клеткам и углекислого газа - в обратном направлении. Это очень важный элемент жизнедеятельности.

Уменьшение его концентрации может спровоцировать ломкость ногтей и волос, сухость кожи, а также мышечные судороги, тошноту, головокружение. В частности, кислородное голодание клеток, что приводит к потере сознания, галлюцинаций и даже паралича дыхательной системы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вредят ли здоровью антидепрессанты

Согласно рекомендациям ВОЗ, нормой гемоглобина считается:

для детей от полугода до 5 лет - 110 г/л и выше;

для детей 5-11 лет - 115 г/л и более;

для детей 12-14 лет и для девушек и женщин (15 лет и старше) - 120 г/л и выше;

для мужчин (15 лет и старше) - 130-160 г/л.

Пот помогает телу остыть и когда выступает на теле - приходит жар. Но высокая температура нужна, чтобы мобилизовать иммунную систему.Поэтому, если она ниже 38,5 градусов, лучше дать организму шанс сразиться с ним же.