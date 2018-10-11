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четверг, 11 октября 2018 10:25

Какие мультфильмы вредны для детей

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Какие мультфильмы вредны для детей
Признаки опасных для детей мультиков. Фото: из открытых источников

Чем могут быть вредны мультфильмы, ведь они развивают когнитивные способности детей. Психолог Маргарита Новицкая утверждает, что не все мультфильмы полезны, пишет портал "Наша Мама".

Классификация признаков вредного мультфильма:

1. В мультфильме главные герои ведут себя агрессивно, жестоко убивают других героев. Все эти действия представлены как юмор.

2. Поведение плохих героев остается безнаказанным, в некоторых случаях жизни антигероев становится лучшими.

3. В мультиках показывают опасное, в случае попытки его повторения в реальной жизни, здоровью или жизни.

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4. В сюжете мультфильма показывают сцены пренебрежительного отношения к людям, животным, растениям. Также есть сцены издевательства над физическими недостатками, высмеивание социального неравенства.

5. Мультфильм культивирует праздный образ жизни, пропагандирует идеал "жизнь - вечный праздник". Нет сцен, где герои преодолевают трудности, где достигают цели тяжелым трудом.

6. Сюжет содержит презрительные высказывания о материнстве и всем, что с ним связано. Главные герои - дети, конфликтуют со своими родителями.

Ежегодно 67% украинских детей становятся пострадавшими, обидчиками или свидетелями буллинга. Пострадавшими чаще всего становятся дети, чем отличаются от других. Как решить детские конфликты?

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