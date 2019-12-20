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Как выбрать качественную красную икру на праздничный стол - полезные советы

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Как выбрать качественную красную икру на праздничный стол - полезные советы
Следует выбирать икру первого сорта. Количество соли не должно превышать 4-6%. Фото: Анна ЛАКИЗА

Красную икру лучше покупать в стеклянной таре. Икринки должны легко отделяться друг от друга и иметь легкий рыбный запах.

Как выбрать качественную красную икру Gazeta.ua рассказал Александр Чистяков, председатель Ассоциации рыболовов Украины.

В ней содержатся жиры, витамины и минералы, а также около 30% белка, который легко усваивается организмом и по этим признакам икра превосходит многие продукты, в том числе и мясо. 60% красной икры, продающейся в Украине, является контрафактной. Такие данные называет Ассоциация рыболовов.

"Возьмите баночку в руки и потрясите. Если внутри слышно бульканье - от покупки лучше воздержаться. Качественная зернистая красная икра заполняет баночку плотно. Важна и дата на упаковке. Добыча икры ведется в июле-августе. Если на крышке указан любой другой месяц, значит, солили уже замороженный продукт или фасовали произведенный ранее. В любом случае его качество будет не на высоте. Надо нажать на крышку банки пальцем. Она не должна прогинаться или быть раздутой. Маркировка на крышке - проштампована изнутри, если же цифры вдавлены в середину - это подделка", - рассказал Александр Чистяков.

Контрафактную банку выдает некачественная полиграфия и отсутствие на этикетке подробной информации о продукте, производителе. Лучше покупать икру в стеклянной, а не в металлической таре. Прозрачное стекло позволяет рассмотреть цвет, размер и качество зерна. Если икра будто покрыта инеем - она фальшивая. Стеклянная тара - химически нейтральная и в ней не происходит процесс окисления.

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Икринки должны легко отделяться друг от друга и не приставать к лопатке, если это весовой продукт. Если икра больше похожа на слипшуюся бесформенную массу - не стоит ее брать. Перед покупкой нужно обязательно поинтересоваться у продавца, когда была открыта емкость. В основном на вес поступает икра в пластиковых емкостях от 0,5 до 5 кг. Это продукт, который быстро портится, после открытия емкости срок его хранения - 24 часа. Для продолжения ее пригодности продавцы добавляют в икру эмульгаторы на основе формальдегидов. Продукт может стать опасным для здоровья.

Чтобы "освежить" икру, продавцы также используют марганцовку, растительные масла, аскорбиновую кислоту, минеральную воду. Нужно взять несколько икринок и пощупать пальцами. Содержание масла оставит соответствующий след.

Резкий горький вкус говорит о неправильном использовании консервантов. Такую икру лучше не употреблять. Пищевая добавка Е-239 - опасный для здоровья токсический консервант уротропин. При использовании консервантов Е-200 и Е-211 продукт считается более безопасным. Концентрация каждого консерванта не должна превышать 0,1%.

Искусственная икра изготавливается, как правило, из желатина или водорослей. Она более упругая и не имеет ядра.

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Качественная красная икра слегка пахнет свежей рыбой. В искусственной для аромата используют сельди молоки, поэтому подделку выдает сильный рыбный запах. На вкус она жесткая и очень соленая.

Можно провести эксперимент. Добавить 2-3 икринки в стакан с горячей водой. Искусственная икра в кипятке растворится. Открытую баночку держите в холодильнике не дольше 4-5 дней. Ни в коем случае не ставьте в морозильник, иначе зерна полопаются и превратятся в пюре.

Следует выбирать икру первого сорта. Количество соли не должна превышать 4-6%. Идеальные условия хранения - от минус 2 до минус 6 градусов.

Красная икра улучшает память, поднимает настроение и положительно влияет на физическую форму человека. Способна активизировать мозговое кровообращение и регулировать содержание серотонина - так называемого гормона счастья.

Автор: Анна ЛАКИЗА
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