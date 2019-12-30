Как уберечь почки от заболеваний и патологий

Как укрепить почки. Фото: ukrhealth.net.

тПочки - важный орган, регулирующей водный и минеральный баланс, фильтрует отходы жизнедеятельности и помогает вывести их из организма. Даже крепкое здоровье не означает, что почки останутся здоровыми на протяжении всей жизни.

Пять методов, которые помогут сохранить почки здоровыми.

1. Пейте воду

Необходимо следить, чтобы организм не оказывался в условиях обезвоживания. Это может снизить работоспособность почек - они будут хуже фильтровать кровь. Впоследствии обезвоживание приведет к серьезным повреждениям почек. Жидкость позволит выводить из организма натрий, мочевину, токсины, другие отходы жизнедеятельности. Риск развития хронических болезней почек существенно снизится, если ежедневно выпивать от полутора до двух литров воды, передает ukrhealth.

2. Занимайтесь спортом

Физическая активность важна для здоровья почек. При избыточном весе или малоподвижном образе жизни не исключен риск развития заболеваний почек. Физические упражнения снижают кровяное давление, помогают предотвратить сахарный диабет, сердечные заболевания, хронические болезни почек.

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3. Бросьте курить

Курение негативно влияет на легкие, сердце, полость рта. Но также оно может повлиять на другие органы, так как повышает кровяное давление. Увеличивается риск болезней почек, в том числе онкологии.

4. Будьте внимательны к почкам

Надо знать симптомы болезней почек. Их редко замечают сразу. Тошнота, рвота, потеря аппетита, слабость, повышенная утомляемость, проблемы со сном, изменение частоты мочеиспускания, ухудшение умственных способностей, мышечные спазмы, тик, частая икота, отек ступней и голеней, зуд, боль в грудной клетке, затруднение дыхания, высокий давление и проблемы с его контролем.

5. Правильно питайтесь

В ежедневном рационе должно быть больше полезных микроэлементов и витаминов. В некоторых продуктах много натрия. Они плохо влияют на почки и повышают давление. Следует ограничить употребление переработанных продуктов, полуфабрикатов - они вредят почкам. Ешьте свежие фрукты, овощи, продукты из цельных зерен, маложирные продукты.

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