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Как сэкономить на лечении: нюансы, о которых должен знать каждый пациент

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Как сэкономить на лечении: нюансы, о которых должен знать каждый пациент

Лечение в медицинском центре "Меднеан" существенно выгоднее и дешевле для пациентов, которые используют специальное мобильное приложение. Оно предоставляет постоянную скидку в размере 20 процентов на все медицинские услуги медучреждения. Также центр сотрудничает с 12 крупнейшими страховыми компаниями, которые покрывают пациентам часть расходов. В комплексе - приложение и страховые выплаты в разы уменьшают стоимость лечения.

"Мы понимаем финансовое положение пациентов, поэтому делаем лечения доступным. Для этого специально создали приложение на смартфоны. Оно простое и легкое в использовании. Программа помогает контролировать оплаты, показывает истории осмотров. Это удобно, потому что все сразу под рукой. Приложение также упрощает оплату - достаточно просто подтянуть банковскую карту. Оно позволяет не только постоянно экономить на лечении, но и накапливать бонусы от оплаты пользователей, которых приобщаете к программе. Благодаря реферальной системе до него легко приглашать друзей и родственников. И они тоже будут иметь скидку. Так позаботитесь не только о своем здоровье, но и о родных", - рассказал Андрей Нечай, главный врач медицинского центра "Меднеан".

Приложение предоставляет скидку на все услуги центра - лечение позвоночника и суставов, реабилитации после травм и восстановления здоровья после инсульта.

"Помогаем людей ставить на ноги. Беремся даже за самые сложные случаи. Занимаемся всеми патологиями опорно-двигательного аппарата. За 13 лет работы провели реабилитацию более 40 тысячам пациентов. Применяем с десяток современных лечебных методик, которые не предусматривают введение медикаментов. Есть около сотни процедур для восстановление позвоночника и суставов. Благодаря комплексному подходу добиваемся успешных результатов. В этом нам помогает целый арсенал новейшего оборудования. Такие технологии, как у нас, доступные лишь в нескольких заведениях Украины", - добавил Андрей Нечай.

Меднеан включен в перечень реабилитационных учреждений и учреждений здравоохранения Фонда социальной защиты инвалидов, занимающихся восстановлением опорно-двигательных функций детей с физическими недостатками.

"Особым направлением для нас является реабилитация детей с инвалидностью. Часто родители даже не знают, что имеют право на такие услуги за средства городского бюджета. Советуем им обращаться в местный орган, чтобы оформить все необходимые документы. Ежегодно лечим десятки таких детей", - добавил главный врач.

Медицинский центр "Меднеан" проводит лечение остехондроза, искривление позвоночника, протрузий, грыж, артроза, артрита, деформации суставов и ряда других болезней опорно-двигательного аппарата. За годы раюоты стал лидером в Украине в сфере реабилитации. "Меднеан" неоднократно возглавлял различные всеукраинские рейтинги. А в прошлом году получил престижную награду "Лидер отрасли 2019" за значительный вклад в государственный бюджет, высокие финансовые результаты деятельности. ЧП Медицинский центр "Меднеан". Лицензия выдана МЗ Украины на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике. Номер и серия лицензии АГ №603581 от 20 января 2012

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