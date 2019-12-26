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понедельник, 30 декабря 2019 05:28

Как не переесть в новогоднюю ночь

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Как не переесть в новогоднюю ночь
Что делать, чтобы не переесть на праздники. Фото: zik.ua

Традиционно украинцы на Новый год готовят и употребляют множество всевозможных блюд и напитков. Подобные традиции подвергают риску переесть и испортить себе настроение плохим самочувствием.

Врачи рассказывают несколько секретов, как попробовать все блюда и не переесть, пишет 24tv

Первых, не бросайтесь сразу на еду с первым боем курантов. Стоит начать принимать пищу за несколько часов до основного торжества, чтобы организм привык к постепенности.

Поэтому не следует голодать целый день, чтобы потом мгновенно наедаться. Желательно придерживаться схемы завтрак-обед-ужин, чтобы не перегружать желудок в одно мгновение за праздничным столом.

Также следует придерживаться определенной схемы в употреблении пищи и напитков, то есть не принимать их одновременно. Больше советов смотрите в видеоролике.

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Выбирая подарки для друзей, детей, любимых и родителей, прислушайтесь к их желаниям. Не тратьте деньги на то, что пилитиметься на полке или лежать в шкафу годами.

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