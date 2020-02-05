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Как мужчине победить послеродовую депрессию

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Как мужчине победить послеродовую депрессию
Как победить послеродовую депрессию. Фото: psyhelp-shmeleva.com

Послеродовую депрессию обычно связывают только с женщинами. Но мужчина также может иметь это состояние.

Чаще всего послеродовая депрессия возникает у отцов через 3-6 месяцев после рождения ребенка, сообщили в Cleveland Clinic.

Симптомы чувствует каждый 4-й отец. Главными причинами становится уменьшение внимания от партнерши, а также сложности с налаживанием связи с малышом. Новоиспеченный отец может испытывать давление от роли "кормильца семьи", поэтому это повысит уровень стресса в сфере финансов и карьеры.

Также причинами становится чувство вины за раздражительность или отсутствие секса.

Признаки мужской депрессии похожи на женские. Это гнев, раздражительность или агрессия, потеря интереса к работе или любимому занятию, удаления от семьи или друзей, чувство разочарования, печали, безнадежности или подавленности. Также человек может с головой окунуться в работу.

Друзья и родные могут не понимать таких мужчин и поднимать их на смех.

Но лучше помочь отцу справиться с чувствами. Для этого он должен есть хорошо, заниматься спортом, отдыхать, избегать алкоголя, азартных игр и других безрассудных поступков, говорить о своих чувствах - с любимым человеком, отцом, родным братом или с тем, кому доверяет.

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Британский ученый из Дартмутского колледжа Дэвид Бланчфлауэр утверждает, что "возраст страданий" наступает в 47,2 года. Якобы именно тогда человек чувствует себя наиболее несчастным в жизни и материальное благополучие на это не влияет.

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