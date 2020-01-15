В каком возрасте человек чувствует себя наиболее несчастным

На ощущение счастья влияют общество, уровень образования, семейное положение и наличие работы. Фото: poradi.com.ua

Британский ученый из Дартмутского колледжа Дэвид Бланчфлауэр утверждает, что "возраст страданий" наступает в 47,2 года. Якобы именно тогда человек чувствует себя наиболее несчастным в жизни и материальное благополучие на это не влияет.

Исследователь проанализировал информацию из ежегодных опросов респондентов до 70 лет из 132 стран. Результаты опубликованы на сайте Национального бюро экономических исследований США.

По мнению Бланчфлауэр, во всех странах существует "кривая несчастья" - одинаковая и напоминает букву U. В среднем пик неудовлетворенности жизнью приходился на 47,2 года в странах с наибольшим развитием экономики, а в развивающихся странах - 48,2.

"Траектория кривой одинакова в странах, где средняя заработная плата высокая, и где низкая; где люди хотят жить дольше, и там, где нет", - пишет ученый.

Среди исследованных параметров "возраста страданий" были фобии, депрессия, стресс, одиночество, тревога, паника, неуверенность в себе, подавленность, беспокойный сон, неспособность преодолеть трудности, напряжение, ощущение невезения, обделенности и самоуничижения. По словам исследователя, причинами кризиса среднего возраста могут быть финансовые кризисы, рост глобализации, а также разрыв социальных отношений, особенно на это влияет развод.

"Женитьба приносит больше счастья, чем одиночество, и особенно больше, чем разлука", - заявил ученый.

Исследование показало, что на ощущение счастья влияют общество, уровень образования, семейное положение и наличие работы.