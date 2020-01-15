В каком возрасте человек чувствует себя наиболее несчастным

 
Ексклюзивы
1/5
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Просмотров: 666
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 333
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 423
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 360
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 261
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 1503
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 468
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2376
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
8 Просмотров: 3213
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3843
Фото
Все фото
7
4
3
3
8
Убийство Шеремета: свидетели в суде подтвердили алиби Яны Дугар
Убийство Шеремета: свидетели в суде подтвердили алиби Яны Дугар
Патрульную полицию области возглавила женщина – впервые в Украине
Патрульную полицию области возглавила женщина – впервые в Украине
Дело Шеремета: у адвокатов есть документы для оправдания Антоненко
Дело Шеремета: у адвокатов есть документы для оправдания Антоненко
&quot;Экономический бойкот – лучшая форма сопротивления&quot;. Пророссийского бизнесмена заставили закрыть ресторан
"Экономический бойкот – лучшая форма сопротивления". Пророссийского бизнесмена заставили закрыть ресторан
Руководитель Укрпочты открестился от антиукраинских взглядов родителей
Руководитель Укрпочты открестился от антиукраинских взглядов родителей
Видео
Все видео
Двое нардепов отличились странным поведением в Раде
Двое нардепов отличились странным поведением в Раде
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Зеленский записал обращение по поводу авиакатастрофы в Иране
Зеленский записал обращение по поводу авиакатастрофы в Иране
"Яблоко от яблони" – Усик показал тренировки с сыном
"Яблоко от яблони" – Усик показал тренировки с сыном
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 729
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2664
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2034
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2880
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3906
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 945
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
четверг, 16 января 2020 03:28

В каком возрасте человек чувствует себя наиболее несчастным

  Комментировать
В каком возрасте человек чувствует себя наиболее несчастным
На ощущение счастья влияют общество, уровень образования, семейное положение и наличие работы. Фото: poradi.com.ua

Британский ученый из Дартмутского колледжа Дэвид Бланчфлауэр утверждает, что "возраст страданий" наступает в 47,2 года. Якобы именно тогда человек чувствует себя наиболее несчастным в жизни и материальное благополучие на это не влияет.

Исследователь проанализировал информацию из ежегодных опросов респондентов до 70 лет из 132 стран. Результаты опубликованы на сайте Национального бюро экономических исследований США.

По мнению Бланчфлауэр, во всех странах существует "кривая несчастья" - одинаковая и напоминает букву U. В среднем пик неудовлетворенности жизнью приходился на 47,2 года в странах с наибольшим развитием экономики, а в развивающихся странах - 48,2.

"Траектория кривой одинакова в странах, где средняя заработная плата высокая, и где низкая; где люди хотят жить дольше, и там, где нет", - пишет ученый.

Среди исследованных параметров "возраста страданий" были фобии, депрессия, стресс, одиночество, тревога, паника, неуверенность в себе, подавленность, беспокойный сон, неспособность преодолеть трудности, напряжение, ощущение невезения, обделенности и самоуничижения. По словам исследователя, причинами кризиса среднего возраста могут быть финансовые кризисы, рост глобализации, а также разрыв социальных отношений, особенно на это влияет развод.

"Женитьба приносит больше счастья, чем одиночество, и особенно больше, чем разлука", - заявил ученый.

Исследование показало, что на ощущение счастья влияют общество, уровень образования, семейное положение и наличие работы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В каком возрасте человек чувствует себя наиболее несчастным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
10
 Просмотров: 16760
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 16695
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением Просмотров: 12582
Показали забавных животных, у которых &quot;села батарейка&quot;
Показали забавных животных, у которых "села батарейка"
22
 Просмотров: 11817
&quot;Все буде добре&quot;. В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву
"Все буде добре". В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву Просмотров: 10359
Общество
Авиакомпания "МАУ" запустила "горячую линию" для родственников жертв катастрофы в Иране
Авиакомпания "МАУ" запустила "горячую линию" для родственников жертв катастрофы в Иране Просмотров: 27
Эксперт рассказал обо всех опасностях от купания на Крещение
Эксперт рассказал обо всех опасностях от купания на Крещение
 Просмотров: 387
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
 Просмотров: 666
Боевики девять раз нарушили режим перемирия, есть потери
Боевики девять раз нарушили режим перемирия, есть потери Просмотров: 360
За Дыминского взялась СБУ
За Дыминского взялась СБУ Просмотров: 801
Больше всего комментируют
11
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
1
В Украине нет правоохранительной системы - Роман Синицын
1
Положинский дал показания по делу Шеремета
Голосов: 48203
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua