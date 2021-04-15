Как бороться со стрессом

Последствия стресса вызывают большое количество хронических и острых заболеваний. Фото: athan Cowley from Pexels

16 апреля в мире отмечают день осведомленности о стрессе. Само понятие возникло в 1936 году по результатам экспериментальных исследований на крысах лауреата Нобелевской премии Ганса Селье. Ученый выбрал и применил к состоянию человека технический термин "стресс", что означает напряжение, нажим, давление по науке о сопротивлении материалов.

Стресс - это ответ организма на внезапные изменения вокруг, когда он решает, что есть угроза безопасности или комфорта.

К симптомам болезни относят снижение иммунитета, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, бессонницу. У человека может возникнуть диарея или, наоборот запор, кожные проблемы, аллергия, тремор, липкость рук. У женщин отмечается внеочередная менструация и изменение веса.

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Последствия стресса вызывают большое количество хронических и острых заболеваний. Из них самая большая группа - нарушение работы сердечно-сосудистой системы. Также усугубляются симптомы ревматоидного артрита, диабета 1 типа.

Как противодействовать стрессу:

- Пытаться ложиться спать и просыпаться в одинаковое время. Чтобы улучшить качество сна, перед ним нужно не пользоваться электронными устройствами, не пить кофе, алкоголь, курить;

- Найти поддержку. Близкие и родные, которые понимают ваше состояние, могут помочь разговором или взять на себя часть бытовых задач;

- Как можно больше заниматься физической активностью. От занятий спортом выделяются эндорфины, серотонин, дофамин и ендоканабионоиды - соединения, которы дарят счастье, удовольствие и эйфорию - улучшают настроение;

- Правильно питаться. Не пропускать приемов пищи, но и не переедать.

Методы борьбы со стрессом в основном заключаются в снятии эмоционального напряжения и изменении психологического настроя. Лечение стресса можно начать с физических упражнений и занятий на свежем воздухе. Отличный способ - переоценить свои приоритеты и жить по принципу "принять неизбежное". При наличии посттравматического стрессового расстройства, необходима помощь квалифицированного психолога или психотерапевта.

Ученые утверждают, что некоторые привычки серьезно влияют на наш психоэмоциональный фон. Люди, которые хотят справиться со стрессом и заедают его, только ухудшают ситуацию.