Как 6 бокалов вина в неделю влияют на зрение

Красное вино снижает риск возникновения катаракты. Фото: bfm

Академики из больницы Мурфилдс и Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона провели исследование и обнаружили, что употребление 6,5 бокалов красного вина в неделю снижает риск развития катаракты.

Об этом говорится в исследовании ученых, пишет The Guardian.

Ученые анализировали образ жизни и здоровья почти 500 тыс. человек - их данные взяли с британского биобанка. Ученые обнаружили, что люди, которые в течение недели выпивали 1 л вина, реже имели проблемы с глазами.

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Риск возникновения катаракты у тех, кто пил пиво или другие алкогольные напитки - выше. Авторы исследования сообщили, что связь между проблемами с глазами и вином достаточно тесная. Однако они пока не выяснили конкретные причины.

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