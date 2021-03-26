К ряду украинских врачей можно обратиться бесплатно и без направления

Создали список врачей к которым можно обратиться без направления. Фото: ukrainer.net

С 1 апреля в Украине начнет действовать "Программа медицинских гарантий-2021". Украинцы смогут без направления и бесплатно обратиться к ряду врачей.

"Правила доступа пациентов к бесплатных услуг не меняются. Нужна декларация по семейным врачом, электронное направление от семейного или лечащего врача и выбор больницы, которая имеет соответствующий контракт с НСЗУ", - сообщает Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины

В ряд узкопрофильных медиков украинцы могут обратиться напрямую и НСЗУ оплатит такой визит пациента. В случае обращения к таким специалистам направления не требуется: гинеколога, в том числе детского и подросткового возраста; психиатра, в том числе детского и подросткового; нарколога; стоматолога; фтизиатра, в том числе детского; педиатра; врача, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.

В НСЗУ отметили, что экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно всем без исключения без направления и декларации.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Конституционный суд, чтобы признали неконституционным медицинскую реформу, которую начали 2017 года.