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среда, 06 марта 2019 12:56

Из желудка маленькой девочки вынули 1,5 кг несъедобных предметов

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Автор: mirror.co.uk
  Чтобы извлечь инородный предмет из желудка девочки, ей провели срочную операцию.
Чтобы извлечь инородный предмет из желудка девочки, ей провели срочную операцию.

В желудке 8-летней девочки по имени Фейфей из Китая обнаружили 1,5-килограммовый ком волос. Накапливался он в течение многих лет. Все из-за причудливой привычки девочки: с 2-летнего возраста она начала вырывать у себя волосы и есть их.

По словам матери Фейфей, с начала этого года тянуть волосы в рот девочка прекратила. Однако вскоре начала жаловаться на сильную боль в желудке и рвоту. На животе ее появился заметный отек. Все это побудило мать Фейфей отвезти дочь к врачу. Пишет известное британское издание Daily Mirror.

В больнице девочке сделали промывание желудка, но остатков пищи в его содержании не нашли. Тогда ребенку провели компьютерную томографию. Это обследование и показало наличие массивного кома волос с запутавшимися в нем остатками пищи. Вытянуть инородный предмет с помощью зонда было невозможно, поскольку уже начался процесс затвердевания. Поэтому врачи провели Фейфей открытую операцию. На сегодняшний день девочка хорошо себя чувствует и здоровью ее больше ничего не угрожает.

Автор: mirror.co.uk
  Наличие волосяного кома в желудке девочки обнаружили, проведя компьютерную томографию. ФОТО: mirror.co.uk
Наличие волосяного кома в желудке девочки обнаружили, проведя компьютерную томографию. ФОТО: mirror.co.uk

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Патологическое влечение к поеданию волос называется трихофагией. Это одна из разновидностей пикацизма — вкусового извращения, которое выражается в беспорядочном употреблении несъедобных веществ. Чаще всего встречается в раннем детстве. Считается одним из симптомов психических расстройств. Также может быть проявлением дефицита различных минеральных веществ в организме, например, недостатка железа.

mirror.co.uk
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