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среда, 05 июня 2019 17:47

Имеет ли право врач отказаться от пациента: ответ Минздрава

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Имеет ли право врач отказаться от пациента: ответ Минздрава
Есть случаи, в которых врач может на законных основаниях отказаться от лечения пациента. ФОТО: medwriters.ru

Если пациент не выполняет медицинских предписаний, врач имеет право отказаться его лечить. Однако допустимо это только при условии, что жизни пациента и здоровью окружающих его людей ничего не угрожает.

"Все нарушения должны быть зафиксированы и задокументированы, а удовлетворительное состояние здоровья пациента подтверждено. Например, если пациент нарушает назначенный режим, врач должен обязательно фиксировать в карте, листе нетрудоспособности, другой медицинской документации вид нарушения", — сообщает Минздрав Украины на своем официальном сайте.

Так же врачам разрешается действовать и в случае, если пациент нарушает правила внутреннего распорядка медицинского учреждения.

Недопустим отказ в случае, если пациенту грозит смерть или иные тяжкие последствия.

"Пациенты, которые на самом деле нуждаются в медицинской помощи, должны ее получить. В неотложных случаях, когда есть реальная угроза жизни человека, медики могут и должны оказывать такую ​​помощь без согласия пациента или его законного представителя", — отмечают в Минздраве.

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Отказаться подписывать декларацию врач имеет право, если уже набрал оптимальное количество пациентов: для терапевта это 2000 деклараций, семейного врача — 1800, педиатра — 900.

Причиной отказа не может быть место регистрации, отсутствие паспорта, место проживания в другом населенном пункте, возраст, пол, социальный статус или материальное положение пациента. Не имеет права отказаться врач также из-за истории болезни человека или наличия статуса временно перемещенного лица.

Право отказаться от ведения пациента закреплено в законах Украины и соответствующем приказе Минздрава. Если отказ привел к тяжелым последствиям, врача могут оштрафовать или назначить наказание в виде исправительных работ или лишения свободы до 3-4 лет.

moz.gov.ua
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Дата
05
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