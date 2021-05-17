Грядет затяжная магнитная буря: как уберечься

Автор: bigkyiv.com.ua За сутки до наступления магнитной бури врачи советуют начать принимать таблетки для разжижения крови

Май - период затяжных магнитных бурь. Сегодня, 17 мая, заканчивается буря, которая началась 11 мая. А уже через несколько дней (20 мая) начнется новая, которая продлится 5 дней (до 25 мая). И ее влияние обязательно почувствуют все.

В этот период даже люди, которые не считают себя метеозависимыми, испытывают раздражительность, головные боли, проблемы со сном.

20-25 мая - следующая затяжная магнитная буря. К счастью, она будет не такая сильная, как предыдущая.

По статистике, на магнитные бури так или иначе реагируют 50-70% жителей Земли. Большинство людей отмечают лишь незначительное недомогание, перепады настроения, проблемы со сном. Однако для тех, кто реагирует на любые изменения погоды, такие дни могут представлять серьезную угрозу.

Больше будут страдать люди с психическими проблемами, хроническими заболеваниями, в первую очередь - сердечники и гипертоники, а также метеозависимые люди.

Считается, что магнитные бури влияют как на сосуды, так и на психику человека. И чем длиннее такое влияние, тем более изможденным и раздраженным становится человек.

Что делать, чтобы уберечься от влияния магнитной бури

За сутки до наступления магнитной бури врачи советуют начать принимать таблетки для разжижения крови. Они помогут немного облегчить симптомы и снизить риск образования тромбов. (Но не принимайте никаких лекарств без назначения врача).

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Также поможет здоровый рацион питания, умеренная физическая активность, водные процедуры. Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе. Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Помочь организму во время магнитных бурь можно, соблюдая режим дня и питания - полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу: - Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, понизить количество кофе. - Пить травяные чаи и много воды. - совершать прогулки на свежем воздухе, по возможности - выбраться за город. Но избегать прямого попадания солнечных лучей. - Небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и добавят бодрости. - избегать конфликтов, стрессовых ситуаций. - Людям с хроническим заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками нужные лекарства. - Утром поможет взбодриться контрастный душ, а вечером расслабиться - ванна.