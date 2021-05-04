В мае ожидаются сильные магнитные бури

 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2295
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 981
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1134
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 711
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
2 Просмотров: 1395
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 432
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2268
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 603
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3906
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
3
5
4
6
4
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Видео
Все видео
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 981
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 711
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 441
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2268
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3906
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
04 мая 2021
Просмотров: 108
"Завдяки" Чаушеску й Ахметову
Мірча Луческу – корінний "динамівець". 18-річним дебютував у складі бухарестського "Динамо" в чемпіонаті Румунії, а 1985‑го очолив цей клуб як ...
вторник, 04 мая 2021 20:42

В мае ожидаются сильные магнитные бури

  Комментировать
  Сильнейшие магнитные бури ожидаются в середине мая
Сильнейшие магнитные бури ожидаются в середине мая

Об этом говорят данные Лаборатории рентгеновской лаборатории Солнца ФИАН.

Первая майская магнитная буря ожидается 4 числа. По данным ученых, она также будет средней интенсивности и жителям Земли может принести лишь небольшой дискомфорт.

А в середине мая ожидается сильная магнитная буря, которая будет длиться почти целую неделю. Воздействие этой вспышки могут почувствовать люди, Которые совершенно не склонны к метеозависимости.

Ухудшение самочувствия начнется 12 мая, 13 и 14 мая ожидается пик - ученые присвоил этой бурый уровень G1. С 15 и по 18 мая буря будет Бушу, но уже с понижением интенсивности.

Магнитная буря вызывает ухудшение общего самочувствия, особенно у людей с хроническим заболеваниями, пожилых людей и у тех, кто склонен к метеозависимости, нарушения сна, сонливость, бессонницу, упадок сил, перепады артериального давления, головные боли, нарушение сердечного ритма, раздражительность, агрессию, депрессивное состояние, ухудшение настроения без видимой причины, сильную усталость, невозможность сконцентрироваться, вялость.

Помочь организму во время магнитных бурь можно, соблюдая режим дня и питания - полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу:

- Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, понизить количество кофе.

- Пить травяные чаи и много воды.

- совершать прогулки на свежем воздухе, по возможности - выбраться за город. Но избегать прямого попадания солнечных лучей.

- Небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и добавят бодрости.

- избегать конфликтов, стрессовых ситуаций.

- Людям с хроническим заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками нужные лекарства.

- Утром поможет взбодриться контрастный душ, а вечером расслабиться - ванна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупредили о мощной магнитной бури: как уберечь себя

Геомагнитная буря - возмущение геомагнитного поля Земли, своеобразная реакция на вспышки, распространяющиеся на Солнце. Такие вспышки характеризуются выбросом зараженных микрочастиц, которые способны долетать до Земли.

Явление было бы страшным, если бы у Земли не было своего электромагнитного поля, которое защищает нас от негативного воздействия из космоса. Именно защитная реакция Земли - изменение характеристик электромагнитного поля - и является геомагнитной бурей.

news.siteua.org
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В мае ожидаются сильные магнитные бури». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Царица ходила голая по дворцу

Начали строительство новой железной дороги

Продемонстрировали новый прибор для записи звука

Гора Суперга убила соперников Ювентуса

Основали мощную машиностроительную компанию

Книга о рыбалке получила Пулитцеровскую премию

Друзья выкупили Шевченко

Самое читаемое
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 14544
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом Просмотров: 7929
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 7488
Зеленский возмутил фразой о СССР
Зеленский возмутил фразой о СССР 7 Просмотров: 4203
Народные приметы 4 мая - сегодня день для проклятий
Народные приметы 4 мая - сегодня день для проклятий Просмотров: 3753
Здоровье
Холодный душ: сколько секунд принесут максимальную пользу
Холодный душ: сколько секунд принесут максимальную пользу Просмотров: 414
Эксперт рассказала об эффективном способе отказаться от переедания
Эксперт рассказала об эффективном способе отказаться от переедания Просмотров: 675
Назвали продукты, которые вредно есть часто
Назвали продукты, которые вредно есть часто Просмотров: 1044
Замедляет старение, преодолевает мигрень: рассказали о полезных свойствах горчицы
Замедляет старение, преодолевает мигрень: рассказали о полезных свойствах горчицы Просмотров: 486
Белок на ужин вреден для сердца – ученые
Белок на ужин вреден для сердца – ученые Просмотров: 558
Больше всего комментируют
16
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев
7
Зеленский возмутил фразой о СССР
1
Дивна традиція
1
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
1
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Голосов: 717
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть