В мае ожидаются сильные магнитные бури

Сильнейшие магнитные бури ожидаются в середине мая

Об этом говорят данные Лаборатории рентгеновской лаборатории Солнца ФИАН.

Первая майская магнитная буря ожидается 4 числа. По данным ученых, она также будет средней интенсивности и жителям Земли может принести лишь небольшой дискомфорт.

А в середине мая ожидается сильная магнитная буря, которая будет длиться почти целую неделю. Воздействие этой вспышки могут почувствовать люди, Которые совершенно не склонны к метеозависимости.

Ухудшение самочувствия начнется 12 мая, 13 и 14 мая ожидается пик - ученые присвоил этой бурый уровень G1. С 15 и по 18 мая буря будет Бушу, но уже с понижением интенсивности.

Магнитная буря вызывает ухудшение общего самочувствия, особенно у людей с хроническим заболеваниями, пожилых людей и у тех, кто склонен к метеозависимости, нарушения сна, сонливость, бессонницу, упадок сил, перепады артериального давления, головные боли, нарушение сердечного ритма, раздражительность, агрессию, депрессивное состояние, ухудшение настроения без видимой причины, сильную усталость, невозможность сконцентрироваться, вялость.

Помочь организму во время магнитных бурь можно, соблюдая режим дня и питания - полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу:

- Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, понизить количество кофе.

- Пить травяные чаи и много воды.

- совершать прогулки на свежем воздухе, по возможности - выбраться за город. Но избегать прямого попадания солнечных лучей.

- Небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и добавят бодрости.

- избегать конфликтов, стрессовых ситуаций.

- Людям с хроническим заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками нужные лекарства.

- Утром поможет взбодриться контрастный душ, а вечером расслабиться - ванна.

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Геомагнитная буря - возмущение геомагнитного поля Земли, своеобразная реакция на вспышки, распространяющиеся на Солнце. Такие вспышки характеризуются выбросом зараженных микрочастиц, которые способны долетать до Земли. Явление было бы страшным, если бы у Земли не было своего электромагнитного поля, которое защищает нас от негативного воздействия из космоса. Именно защитная реакция Земли - изменение характеристик электромагнитного поля - и является геомагнитной бурей.