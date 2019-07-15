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понедельник, 15 июля 2019 16:02

Головная боль тревоги: симптомы и лечение

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Головная боль тревоги: симптомы и лечение
Головная боль влияет на работоспособность. Фото: lifeimg.pravda.com/

Частый тип головной боли, которая беспокоит людей - боль напряжения. Составляет около 90% всех случаев.

Если диагноз установили врачи, лечение проводится индивидуально в зависимости от симптомов, говорит невролог Антон Сурнов, сообщает Здоровье 24.

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Симптомы головной боли напряжения

Боль локализуется справа и слева;

Характер боли - сжимающийся, угнетающий (не пульсирует);

Интенсивность средняя или низкая;

Не усиливается при физической активности, или например при ходьбе по лестнице;

Отсутствует тошнота и рвота

Нету свето- и звукобоязни.

Лечение головной боли напряжения

1. Простые анальгетики. Это аспирин, парацетамол, нестероидные противовоспалительные средства.

2. Комбинированные анальгетики. Пенталгин, седалгин и тому подобное. Минус таких препаратов - часто провоцируют другой тип головной боли (абузусную).

3. Профилактическое лечение. Для этого используют антидепрессанты. Особенно, если боль связана с тревогой или депрессией. Причем препаратом выбора отмечен амитриптилин.

4. Не лекарственные методы лечения. Часто становятся вспомогательными компонентами в лечении. Доказательность низкая.

Рассеянный склероз является хроническим заболеванием, при котором иммунная система начинает атаковать клетки головного и спинного мозга. Это приводит к нарушению зрения, равновесия, координации движений и других функций тела.

Возникает рассеянный склероз преимущественно в возрасте 20-50 лет.

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