Головная боль тревоги: симптомы и лечение

Частый тип головной боли, которая беспокоит людей - боль напряжения. Составляет около 90% всех случаев.
Если диагноз установили врачи, лечение проводится индивидуально в зависимости от симптомов, говорит невролог Антон Сурнов, сообщает Здоровье 24.
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Симптомы головной боли напряжения
Боль локализуется справа и слева;
Характер боли - сжимающийся, угнетающий (не пульсирует);
Интенсивность средняя или низкая;
Не усиливается при физической активности, или например при ходьбе по лестнице;
Отсутствует тошнота и рвота
Нету свето- и звукобоязни.
Лечение головной боли напряжения
1. Простые анальгетики. Это аспирин, парацетамол, нестероидные противовоспалительные средства.
2. Комбинированные анальгетики. Пенталгин, седалгин и тому подобное. Минус таких препаратов - часто провоцируют другой тип головной боли (абузусную).
3. Профилактическое лечение. Для этого используют антидепрессанты. Особенно, если боль связана с тревогой или депрессией. Причем препаратом выбора отмечен амитриптилин.
4. Не лекарственные методы лечения. Часто становятся вспомогательными компонентами в лечении. Доказательность низкая.
Рассеянный склероз является хроническим заболеванием, при котором иммунная система начинает атаковать клетки головного и спинного мозга. Это приводит к нарушению зрения, равновесия, координации движений и других функций тела.
Возникает рассеянный склероз преимущественно в возрасте 20-50 лет.
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