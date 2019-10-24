Фотоэпиляция: мифы о процедуре

Женщины всегда ищут легкие и безопасные способы избавления от лишней растительности на теле. Если вы уже устали от постоянного бритья и хотите удалить волосы на длительный период времени, вам подойдет процедура фотоэпиляции. Сегодня для этого не обязательно посещать салон. Можно найти компактный прибор и пользоваться им в домашних условиях.

Преимущества домашней фотоэпиляции

Перед процедурой фотоэпиляции необходимо изучить ее противопоказания и посоветоваться с врачом

Если вы хотите найти подходящий фотоэпилятор, купить в Украине первую попавшуюся модель является не самым лучшим решением. Сначала стоит изучить все плюсы данного прибора:

● во время процедуры вы не почувствуете никаких неприятных ощущений;

● быстрое удаление: сеанс в среднем занимает не более получаса;

● кожный покров не повреждается, исключен риск появления вросших волос;

● некоторые модели предназначены для удаления растительности по всему телу;

● благодаря стимуляции теплом усиливается выработка эластана и коллагена, что омолаживает кожу.

Не забывайте, что перед процедурой необходимо изучить ее противопоказания и посоветоваться с врачом.

Основные мифы о фотоэпиляции

Фотоэпилятор является сравнительно новым прибором для домашнего удаления волос. Поэтому вокруг данной процедуры существует немало мифов. Давайте разбираться с основной информацией.

Считается, что фотоэпиляция помогает навсегда избавиться от нежелательной растительности. Данное утверждение не всегда верно. После основных сеансов волосяные фолликулы переходят в стадию сна и через две недели выпадают. Если вы будете проводить регулярные повторные сеансы, то в это время волосы не будут расти. Как только процедуры будут прекращены, рост возобновится. Но растительность будет очень светлой и мягкой.

Многие женщины задаются вопросом: можно ли использовать прибор для удаления волос в зоне бикини? Этот метод является безопасным, поэтому даже в домашних условиях вы можете обрабатывать чувствительные зоны. Но при этом необходимо переводить прибор на меньшую интенсивность.

Еще один важный миф строится на предположении, что фотоэпиляция запрещена людям с родинками. Это не так. Главное, во время процедуры избегать участков с очень крупными родимыми пятнами, а также повреждениями и ранами. Но родинки не являются противопоказанием. Такой вид эпиляции не подходит беременным, во время кормления грудью, людям со смуглой от природы кожей, а также тем, у кого есть хронические заболевания.