Фитнес-тренерка Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса

Анита Луценко поделилась новым упражнением для подтянутых ягодиц. Фото: @anitasporty

Украинская фитнес-тренерка Анита Луценко показала комплекс упражнений для подтянутых ягодиц.

Спортивный видео-урок звезда опубликовала в Instagram.

Для выполнения упражнения вам понадобится только коврик.

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"Ловите упражнение для бедер, попы и обычно включается пресс. 15 повторений на каждую ногу, 3 подхода. Выдох при выпрямлении ногиназад. Живот в напряжении в течение всего движения. Плечи опущены", - подписала видео-урок Луценко.

Подписчики засыпали Аниту словами благодарности и комплиментами.

"Спасибо, Анита, по действенные упражнения", "от простых упражнений так горят мышцы", "только сделала упражнение, спасибо за тренировки".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty) 29 Июл 2019 в 11:04 PDT

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