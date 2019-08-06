Фитнес-тренерка Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса

Украинская фитнес-тренерка Анита Луценко показала комплекс упражнений для подтянутых ягодиц.
Спортивный видео-урок звезда опубликовала в Instagram.
Для выполнения упражнения вам понадобится только коврик.
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"Ловите упражнение для бедер, попы и обычно включается пресс. 15 повторений на каждую ногу, 3 подхода. Выдох при выпрямлении ногиназад. Живот в напряжении в течение всего движения. Плечи опущены", - подписала видео-урок Луценко.
Подписчики засыпали Аниту словами благодарности и комплиментами.
"Спасибо, Анита, по действенные упражнения", "от простых упражнений так горят мышцы", "только сделала упражнение, спасибо за тренировки".
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