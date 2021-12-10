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пятница, 10 декабря 2021 23:34

ЕС выделил Украине €50 млн на вакцинацию от Covid-19

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ЕС выделил Украине €50 млн на вакцинацию от Covid-19
Европа поможет Украине с вакцинацией. Фото: Reuters

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Украине €50 млн. кредитных средств.

Эти деньги помогут Министерству здравоохранения закупить вакцины, обеспечив значительную часть количества, предусмотренного Национальным планом вакцинации Украины в 2022 году, говорится в заявлении Представительства ЕС в Украине.

"Кредит поддержит систему здравоохранения страны и повысит состоятельность Украины в борьбе с пандемией Covid-19. Эта финансовая операция является частью совместной инициативы Team Europe по реагированию на вызовы пандемии", – говорится в сообщении.

"Кредит, предоставленный ЕИБ, очень важен для оперативного реагирования Украины на пандемию и восстановление после нее. Поддержка закупки вакцин, в дополнение к уже вовлеченной от ЕС помощи в борьбе против Covid-19, ускорит процесс вакцинации в Украине", – заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

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С 6 декабря начали действовать более жесткие ограничения для невакцинированных — и в желтой, и в красной зонах.

В желтой зоне эпидемиологической опасности можно будет посещать общественные учреждения только тем, кто получил по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса и имеет документ о прививках. Сотрудники общественных заведений также обязаны быть вакцинированными.

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