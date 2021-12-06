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понедельник, 06 декабря 2021 06:00

Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин

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Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин
Ситуация с коронавирусом в Украине несколько улучшилась. Но поскольку Covid -19 не отступает и появляются все новые штаммы, правительство приняло решение усилить карантин для невакцинированных граждан от 6 декабря, чтобы уберечь их жизни. Фото: t.me/KyivCityOfficial

С сегодняшнего дня, 6 декабря, начинают действовать более жесткие ограничения для невакцинированных — и в желтой, и в красной зонах.

Об усилении карантина предупредил украинцев министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В желтой зоне эпидемиологической опасности можно будет посещать общественные учреждения только тем, кто получил минимум одну дозу вакцины от коронавируса и имеет документ о вакцинации. Сотрудники общественных заведений также обязаны быть вакцинированными.

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Кроме того, можно будет использовать отрицательный тест (действует 72 часа) или сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Для красной зоны карантина ограничения ужесточили еще больше – теперь там для посещения подойдет только сертификат о полной вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении.

Что касается желтого сертификата, то срок его действия был сокращен со 120 суток до 30.

24 ноября Кабмин ужесточил карантинные правила, в том числе для невакцинированных граждан.

Работу банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в "желтом" и "красном" уровне ограничивать не будут.

Сертификаты будут считываться через приложение "Дія", а не только будут визуально проверять наличие.

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Дата
06
декабря

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