Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения

6 декабря вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина. Они будут касаться прежде всего невакцинированных граждан.
Наибольшее изменение в правилах карантина касается желтого уровня эпидемической опасности. Там бизнес будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте, сообщил во время брифинга 30 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Наибольшее количество изменений в правилах карантина касается желтого уровня эпидемической опасности", - говорит Ляшко.
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Люди, не получившие по крайней мере одну прививку против Covid-19 или не имеющие отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, в желтом уровне эпидемической опасности не смогут:
- принять участие во всех массовых мероприятиях: культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других;
- посещать кинотеатры и другие заведения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;
- для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.
Куда можно без вакцинации:
Работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в "желтом" и "красном" уровне не ограничивается.
24 ноября Кабмин ужесточил карантинные правила, в том числе для невакцинированных граждан.
Желтый сертификат действует 30 дней вместо 120. Сертификаты будут считываться через приложение "Дія", а не только будут визуально проверять наличие.
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