Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения

6 декабря вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина. Они будут касаться прежде всего невакцинированных граждан.

Наибольшее изменение в правилах карантина касается желтого уровня эпидемической опасности. Там бизнес будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте, сообщил во время брифинга 30 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Наибольшее количество изменений в правилах карантина касается желтого уровня эпидемической опасности", - говорит Ляшко.

Автор: facebook.com/moz.ukr 6 декабря вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина

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Люди, не получившие по крайней мере одну прививку против Covid-19 или не имеющие отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, в желтом уровне эпидемической опасности не смогут:

- принять участие во всех массовых мероприятиях: культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других;

- посещать кинотеатры и другие заведения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

- для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.

Куда можно без вакцинации:

Работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в "желтом" и "красном" уровне не ограничивается.

Автор: facebook.com/moz.ukr Ограничение будет касаться, прежде всего, невакцинированных граждан

24 ноября Кабмин ужесточил карантинные правила, в том числе для невакцинированных граждан. Желтый сертификат действует 30 дней вместо 120. Сертификаты будут считываться через приложение "Дія", а не только будут визуально проверять наличие.