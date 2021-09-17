ЕС поделится 200 млн доз вакцины с бедными странами

ЕС отправит 200 млн доз вакцины бедным странам. Фото: unsplash.com

К середине 2022-го ЕС бесплатно передаст 200 млн доз вакцины от коронавируса бедным странам.

Об этом написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Наша кампания вакцинации успешная, но борьба с пандемией не закончена. Поэтому предоставим бесплатно 200 миллионов доз вакцины к середине 2022 года, продолжая вакцинацию внутри сообщества", - заявила она.

Американская компания Moderna заявила о снижении эффективности своей Covid-вакцины и подчеркнула необходимость введения третьей бустерной дозы препарата. Последнее исследование показало более высокий уровень инфицирования среди людей, вакцинированных примерно 13 месяцев назад, по сравнению с теми, кого иммунизировали на пять месяцев позже.