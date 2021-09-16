Понадобится третья доза: Covid-вакцина теряет эффективность

Осенне-зимний период и ожидаемое ослабление иммунитета могут привести к возникновению 600 тыс. дополнительных Covid-случаев. Фото: pixabay.com

Американская компания Moderna заявила о снижении эффективности своей Covid-вакцины и подчеркнула необходимость введения третьей бустерной дозы препарата.

Последнее исследование показало более высокий уровень инфицирования среди людей, вакцинированных примерно 13 месяцев назад, по сравнению с теми, кого иммунизировали на пять месяцев позже, сообщает Reuters.

"Moderna сравнила эффективность вакцины у более чем 14 тысяч добровольцев, вакцинированных в период с июля по октябрь 2020 года. С июля по август исследователи обнаружили 88 Covid-случаев среди тех, кто получил две прививки. Это по сравнению со 162 случаями среди тех, кого вакцинировали в прошлом году", - говорится в сообщении.

Учитывая осенне-зимний период и ожидаемое влияние ослабления иммунитета, такая оценка может говорить о 600 тыс. дополнительных Covid-случаев.

1 сентября Moderna подала заявку на разрешение ревакцинации в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

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В Словакии, Чехии и Австрии позволят лицам, которые прошли установленный курс иммунизации от коронавируса, получить третью дозу вакцины. Ее будут вводить не ранее чем через восемь месяцев после завершения первого курса. Украинские иммунологи также рассматривают этот вопрос. Прививание граждан против коронавируса планируют повторить через год после полного курса вакцинации. Продолжаются дискуссии, как ревакцинировать население. Есть несколько заявлений фармкомпаний, что третья доза дает больший иммунный ответ.