Первая страна Европы запретит работать невакцинированным

Итальянский Covid-сертификат Green Pass, который должны иметь все преподаватели и родители детей, чтобы попасть в школу в Риме / Getty Images

Италия намерена требовать от всех работников государственного и частного секторов иметь сертификаты вакцинации против Covid-19 Green Pass с середины октября. Новый указ будет принят вечером 16 сентября на заседании правительства.

Green Pass - цифровой или бумажный сертификат, подтверждающий, что люди вакцинированы или имеют отрицательный результат теста на коронавирус, или недавно вылечились от Сovid-19. Об этом пишет издания Wanted in Rome.

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Пропуск будет нужен для обедов в ресторанах, для поездок на дальние расстояния внутри страны, для множества культурных и развлекательных мероприятий, для работы, включая учебу в школе и университете.

Новости об указе появились после того, как несколько министров публично поддержали этот шаг, заявив, что вакцинация - единственное оружие против Сovid-19, и не должно быть никакой дискриминации между государственными и частными работниками.

Основная ассоциация, представляющая итальянские производственные и обслуживающие компании Confindustria, дала согласие на то, чтобы сделать Green Pass обязательным на рабочем месте. Но заявила, что стоимость тестирования на Сovid-19 должно оплачивать государство, а не рабочие или предприятия. Эту точку зрения также выразили лидеры основных профсоюзов Италии, заявившие, что тесты должны быть бесплатными для сотрудников, которые не хотят проходить вакцинацию. И этот шаг не должен приводить к увольнению работников.

По сообщению итальянского информационного агентства ANSA, тем, у кого не будет Green Pass, грозит штраф от €400 до €1000 или лишение зарплаты.

Италия приближается к цели вакцинации в 80% населения старше 12 лет к концу года. Италия станет первой европейской страной, которая сделает Covid-паспорт обязательным для всех работников государственного и частного секторов.

В Латвии некоторые поезда оборудовали спецвагонами для пассажиров, вакцинированных от коронавируса. Там пассажиры и проводники, которые имеют сертификаты о вакцинации, могут не носить маски. Также в спецвагонах не действует норма, согласно которой вагоны должны быть заполнены не более чем на 85% от общего количества мест.