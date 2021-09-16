Для Covid-вакцинированных выделили спецвагоны в поездах

В Латвии некоторые поезда оборудовали спецвагонами для пассажиров, вакцинированных от коронавируса.
Там пассажиры и проводники, которые имеют сертификаты о вакцинации, могут не носить маски. Также в спецвагонах не действует норма, согласно которой вагоны должны быть заполнены не более чем на 85% от общего количества мест. Об этом сообщает Delfi.
Для путешествий в таких вагонах, кроме Covid сертификатов, пассажиры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность - паспорт или ID-карту.
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13 сентября правительство одобрило изменения в постановление о карантине. Нововведения предусматривают введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными работниками.
В Украине не планируют ограничивать движение общественного транспорта во время усиления карантинных мер. Для перевозчиков будут действовать те же требования по вакцинации, что и к другим субъектам хозяйствования.
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