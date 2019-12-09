Эпидемия гриппа этой зимой будет очень тяжелой - эксперты

В США уже зарегистрировано 1,7 миллиона случаев заболевания гриппом. Фото: ВВС

Сезонная эпидемия гриппа зимой 2019-2020 годов может оказаться тяжелее по сравнению с другими вспышками инфекции за последние 15 лет. Так считают американские эксперты по охране здоровья.

Широкое распространение вирусов определенных штаммов началось раньше обычного на несколько месяцев, пишет MedicalXpress.

По словам специалистов, те типы вирусов гриппа, вызывающих инфекции в марте-апреле, в настоящее время заражают людей в южных штатах США. Эта разновидность инфекции не представляет серьезной опасности для людей пожилого возраста, однако несет угрозу для здоровья детей и людей моложе 50 лет.

В стране уже зарегистрировано 1,7 миллиона случаев заболевания гриппом, 16000 человек были госпитализированы, а число смертей достигло 900. Среди симптомов заболевания: лихорадка, рвота и диарея.

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Существует вероятность, что сезон гриппа достигнет своего пика в этом месяце. Хотя сезон гриппа обычно не достигает апогея до февраля.

Зимой 2019-2020 от 4,8 до 6,7 миллиона украинский могут заболеть гриппом. Ожидается две волны заболевания. В декабре и в конце января - начале февраля. Пик - на четвертой неделе 2020 году.