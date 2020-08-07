Эпидемиолог США предполагает, что коронавирус никогда не исчезнет

Коронавирус может никогда не исчезнуть. Фото: pixabay

Мир никогда не сможет искоренить коронавирус.

Это связано с его высокой заразностью, заявил главный эпидемиолог США Энтони Фаучи в интервью агентству Reuters.

По его словам, мир движется "достаточно благоприятными" темпами.

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"История показывает - если вы получаете вакцину, которая имеет среднюю и высокую степень эффективности, и вы совмещаете ее применения с соответствующими мерами здравоохранения, можно рассчитывать на преодоление проблемы. Я не думаю, что мы когда-нибудь искореним это с планеты. Из-за его высокой заразности это кажется маловероятным, но я думаю, что нам по силам, сочетая хорошую вакцину и внимание к мерам здравоохранения, оставить это позади ", - сказал Фаучи.

Специалист уточнил, что под пристальным вниманием он не подразумевает "полное закрытие".

"Считаю ли я, что у нас будет гораздо больше контроля зимой следующего года? Да", - добавил Фаучи.

Изменения климата могут привести к более серьезному кризису, чем коронавирус. Об этом заявил американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс. В то же время, он отметил, что коронавирус масштабно повлиял на жизнь людей по всему миру: принес большое количество смертей, заставил многих бояться выходить из дома и привел к экономическому кризису.