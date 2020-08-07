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пятница, 07 августа 2020 08:35

Изменения климата страшнее, чем коронавирус - Билл Гейтс

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Изменения климата страшнее, чем коронавирус - Билл Гейтс
Изменения климата могут привести к более серьезному кризису, чем коронавирус. Фото: gatesnotes.com

Изменения климата могут привести к более серьезному кризису, чем коронавирус.

Об этом заявил американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс. В то же время, он отметил, что коронавирус масштабно повлиял на жизнь людей по всему миру: принес большое количество смертей, заставил многих бояться выходить из дома и привел к экономическому кризису.

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"Она продолжает влиять на весь мир. Очевидно, я говорю о пандемии Covid-19. Но всего через несколько десятилетий такое же описание будет отвечать другому глобальному кризису - изменению климата. Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменение климата может оказаться еще хуже", - написал основатель Microsoft в своем блоге.

Ранее Билл Гейтс заявил, что до конца 2020 года человечество может изобрести "терапевтические лекарства", которые резко снизят смертность от коронавирусной болезни. Терапевтические средства противодействия коронавирусу (то есть такие, которые смягчают симптомы Covid-19) гораздо быстрее в разработке, чем защитные (например вакцину).

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Дата
07
августа

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