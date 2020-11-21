Донором стал 28-летний мужчина: во Львове пересадили сердце и 2 почки

В Клинической больнице скорой помощи города Львова спасли трех больных. Им пересадили органы мужчины, который умер после инсульта. Фото: Клиническая больница скорой помощи города Львова

Во Львове медики провели трансплантацию сердца и 2 почек. Донором стал 28-летний мужчина, который скончался в результате инсульта.

Об этом сообщает Клиническая больница скорой помощи Львова.

"Еще три спасенные жизни. Этой ночью наши медики выполнили еще одну трансплантацию сердца и двух почек. Донором стал 28-летний мужчина. Вследствие инсульта команда медиков неделю боролась за его жизнь, однако спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сердце получил 36-летний житель Константиновки, отец двоих детей. Из-за перенесенного в детстве гриппа с осложнениями его сердце было увеличено в четыре раза. Пересадка нового органа продолжалась с полуночи до 7 утра.

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"Обе трансплантации почек прошли успешно. Одну почку пересадили 51-летнему львовянину, который 10 лет был хронической болезнью почек и находился на диализе. Другая почка досталась киевлянину, которому в 2012 году пересадили почку, однако она потеряла свои функции и человек перешел на заместительную почечную терапию", - говорится в сообщении.

Специализированное государственное учреждение "Украинский центр трансплантат-координации" создал Кабмин. Соответствующее распоряжение приняли на заседании правительства 23 сентября без обсуждения.