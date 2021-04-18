Для сбора березового сока нужен документ: лесник раскрыл детали

Заготовка сока: из березы за день можно собрать только 3 литра продукта. Фото? 1news.com.ua

Березовый сок содержит 30 минералов и витаминов. Поэтому улучшает работу многих органов и систем. Надо успеть в апреле, коки продолжается активный сокодвижение.

За 1 день в большой березы можно взять не более трех литров сока. Если взять больше, то дерево засохнет. С одного дерева собирать сок не более 15 лет подряд

Заготавливать сок в местных лесничествах можно после получения лесного билета в районной администрации. Это документ для людей, которые планируют зарабатывать на продуктовые. Его показывают лесникам и те не препятствуют сбора сока в больших объемах.

Об этом рассказывает Максим Позняков, работник Колковского лесного хозяйства Волынской области.

"В Украине нет культуры покупки березового сока. Люди не хотят платить за то, что можно добыть самому и бесплатно. Также люди считают, что фруктовые соки полезны, хотя березовый не делают из концентрата, он натуральный. Формировать культуру питья березового сока нужно с детских садов и школы. Поставлять туда сок бесплатно, чтобы дети привыкали к нему", - объясняет специалист.

Волынь - единственная область, где при государственных лесничествах сохранились консервные цеха. В них свозят сырье с Цуманского, Маневицкого, Колковского, Ковельского, Любешевского и Киверцовского лесного хозяйств.

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Продукт собирают в лесничествах в целлофановые пакеты. Их сборщики леса ежедневно проверяют и из них сливают сок. Стараются справиться до 18 часов, потому что потом сок течет слабо.

Работники сок переливают в бочки и привозят на консервный цех. Напиток смешивают с мятой, лимоном, шиповником или липой и подвергают тепловой обработке. Есть 15 видов березового сока. Его разливают только по стеклянным банкам или бутылкам. Пластиковые не хранят пользу березового сока.

Березовый сок омолаживает и укрепляет организм перед инфекциями. На вкус он как вода, хотя и содержит микро и микроэлементы. Они восстановят силы организма после зимнего авитаминоза. Об этом рассказал Gazeta.ua Андрей Горбась, натуропат из Николаева.