Для сбора березового сока нужен документ: лесник раскрыл детали

 
Ексклюзивы
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 702
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 387
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1062
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 540
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1332
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 666
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1737
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 963
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 252
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1107
Фото
Все фото
4
3
4
1
5
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19
Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19
В профсоюзном санатории &quot;Хмельник&quot; восстанавливают здоровье после ковида
В профсоюзном санатории "Хмельник" восстанавливают здоровье после ковида
Неконтролируемое употребление антибиотиков может обернуться катастрофой
Неконтролируемое употребление антибиотиков может обернуться катастрофой
В Украине заработала &quot;воздушная скорая помощь&quot;
В Украине заработала "воздушная скорая помощь"
Видео
Все видео
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Интервью
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 702
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 387
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1107
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 2061
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 810
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
18 апреля 2021
Просмотров: 234
Така людина
– Може, Михайлович і правий. Ніякого ковіду немає, – каже пів року тому Світлана. Її 70-річний сусід із села під Полтавою з початку ...
воскресенье, 18 апреля 2021 20:45

Для сбора березового сока нужен документ: лесник раскрыл детали

  Комментировать
Для сбора березового сока нужен документ: лесник раскрыл детали
Заготовка сока: из березы за день можно собрать только 3 литра продукта. Фото? 1news.com.ua

Березовый сок содержит 30 минералов и витаминов. Поэтому улучшает работу многих органов и систем. Надо успеть в апреле, коки продолжается активный сокодвижение.

За 1 день в большой березы можно взять не более трех литров сока. Если взять больше, то дерево засохнет. С одного дерева собирать сок не более 15 лет подряд

Заготавливать сок в местных лесничествах можно после получения лесного билета в районной администрации. Это документ для людей, которые планируют зарабатывать на продуктовые. Его показывают лесникам и те не препятствуют сбора сока в больших объемах.

Об этом рассказывает Максим Позняков, работник Колковского лесного хозяйства Волынской области.

"В Украине нет культуры покупки березового сока. Люди не хотят платить за то, что можно добыть самому и бесплатно. Также люди считают, что фруктовые соки полезны, хотя березовый не делают из концентрата, он натуральный. Формировать культуру питья березового сока нужно с детских садов и школы. Поставлять туда сок бесплатно, чтобы дети привыкали к нему", - объясняет специалист.

Волынь - единственная область, где при государственных лесничествах сохранились консервные цеха. В них свозят сырье с Цуманского, Маневицкого, Колковского, Ковельского, Любешевского и Киверцовского лесного хозяйств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три напитки, которыми следует заменить кофе

Продукт собирают в лесничествах в целлофановые пакеты. Их сборщики леса ежедневно проверяют и из них сливают сок. Стараются справиться до 18 часов, потому что потом сок течет слабо.

Работники сок переливают в бочки и привозят на консервный цех. Напиток смешивают с мятой, лимоном, шиповником или липой и подвергают тепловой обработке. Есть 15 видов березового сока. Его разливают только по стеклянным банкам или бутылкам. Пластиковые не хранят пользу березового сока.

Березовый сок омолаживает и укрепляет организм перед инфекциями. На вкус он как вода, хотя и содержит микро и микроэлементы. Они восстановят силы организма после зимнего авитаминоза.

Об этом рассказал Gazeta.ua Андрей Горбась, натуропат из Николаева.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Для сбора березового сока нужен документ: лесник раскрыл детали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
апреля

Я мальчишка, которому повезло в жизни – Уэйн Гретцки сыграл прощальный матч

Фильм шел с обязательной пометкой "не для села"

Свадьба актрисы и князя обошлась дороже, чем у королевы Великобритании

Создали телеграфный аппарат

Гетман возглавил восстание казаков

В результате теракта против посольства погибли 63 человека

При восхождении на Эверест погибли 16 альпинистов

Самая дорогая пицца стоит более €8 тыс. - интересные факты о блюде

Самое читаемое
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
7
 Просмотров: 6480
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 2 Просмотров: 5598
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать 1 Просмотров: 5499
&quot;Груди-шары&quot;: Седокова фурор пикантным фото
"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото Просмотров: 4185
Церковный праздник 17 апреля - что сегодня отмечают
Церковный праздник 17 апреля - что сегодня отмечают Просмотров: 3816
Здоровье
Кличко раскрыл истинную ситуацию в столичных больницах
Кличко раскрыл истинную ситуацию в столичных больницах Просмотров: 819
Назвали условие, которое сделает возможной вакцинацию всех украинцев
Назвали условие, которое сделает возможной вакцинацию всех украинцев 1 Просмотров: 783
С красной зоны карантина может выйти новая область
С красной зоны карантина может выйти новая область Просмотров: 765
Показали способ проверки свободных койко-мест в больницах с коронавирусом
Показали способ проверки свободных койко-мест в больницах с коронавирусом Просмотров: 459
В ВОЗ оценили рекомендацию делать по три прививки Pfizer
В ВОЗ оценили рекомендацию делать по три прививки Pfizer Просмотров: 333
Больше всего комментируют
22
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
5
Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов
3
Мавзолей Ленина открыли после карантина
2
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
2
Россия может пойти в наступление, если в Украине будет внутренний кризис - эксперт
Голосов: 159
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть