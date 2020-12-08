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вторник, 08 декабря 2020 09:30

Диетологи забраковали черный хлеб, который все считали полезным

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Диетологи забраковали черный хлеб, который все считали полезным
Черный хлеб имеет вредные свойства.Фото: pixabay.com

Черный хлеб считают альтернативой белом, но он также имеет вредные свойства. Специалисты советуют быть осторожнее с этим продуктом.

Так, по словам британского диетолога Майкла Мосли, настоящий черный хлеб не опасен для диабетиков, а также замедляет процесс роста уровня глюкозы в крови. Но современные производители вместо использования муки из определенных сортов зерновых могут просто мошенничать, добавляя красители, передает lenta.ua.

Кроме того, в некоторых видах продукта есть вредные добавки, которые должны усиливать вкус. Такие ингредиенты угрожают повышением содержания сахара в крови.

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Поэтому черный хлеб лучше заменить цельными злаками. В рацион можно добавить киноа, ячмень, гречиху, бобовые, а также булгур, рожь и так далее. Эти продукты являются источником сложных углеводов, способных препятствовать резким колебаниям глюкозы в крови.

Если не можете отказаться от хлеба, то покупать его лучше в фирменных магазинах или маркетах, но ни в коем случае не на стихийных рынках. Там практически каждая вторая буханка - подделка, говорят эксперты. Неприятности будут и от хлеба в пакетах, особенно нарезанного. Пленка создает парниковый эффект и буханка быстро плесневеет. Хранить хлеб лучше в бумажных пакетах или в ткани.

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