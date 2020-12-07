Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые

Сложность ученые видят в том, что многие люди просто оставляют проблему с непереносимостью глютена без должного внимания. Фото: Pixabay

Ученые из Великобритании по итогам проведенного исследования пришли к выводу, что злоупотребление хлебом и макаронами чревато неприятными последствиями для мозга. Оказалось, всему виной содержится в этих продуктах глютен.

У некоторых на фоне частого включения в рацион макарон и хлеба развивается глютеновая атаксия, что обусловлено реакцией иммунной системы. Исследователи указывают, что состояние может проявляться головокружением, также человек чувствует себя несколько неуклюжей.

Глютен можно найти во множестве продуктов, включая пиво и хлопья. При более остром воздействии на организм проявляются симптомы, близкие к инсульту. В частности, имеют место трудности при ходьбе, проблемы с разговорным языком, возможен паралич. Глютеновая атаксия требует тщательного лечения, иначе существует риск необратимых последствий для мозга.

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Сложность ученые видят в том, что многие люди просто оставляют проблему с непереносимостью глютена без должного внимания, а к врачам обращаются в момент, когда организму уже нанесен значительный ущерб. На ранних этапах решением может стать корректно составленная диета.

Один из самых популярных в мире напитков оказался очень полезным для организма. В частности, он положительно влияет на работу мозга и сердца.