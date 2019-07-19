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пятница, 19 июля 2019 14:12

Девочка без шеи: ребенок болею редким синдромом
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Фото: bigpicture.ru

В Афшин Камбер голова на плечах держится необычным способом.У нее шея согнута под углом 90 градусов. Со стороны кажется, что шеи нет совсем.

Этой 11-летней девочке до сих пор не установили точный диагноз. Сейчас она живет с матерью Джамилан и старшим братом, Мохаммедом Якубом в Митхо у Пакистана. Отец в прошлом году умер от рака, поэтому семья выживает на зарплату матери от помощи другим людям по хозяйству.

Впервые неизвестная болезнь начала проявляться в 8 месяцев, когда Афшин упала во время игры.

Врачи считают, что девочка страдает от мышечного расстройства, вызвал сильное искривление шейных позвонков.

Кривошея может возникать из-за травмы позвоночника или шейных мышц. Это вызывает мышечный спазм, что приводит к выкручивания головы. Без лечения отекают мышцы, а на нервные корешки очень давят. От этого может возникнуть дегенеративное заболевание позвоночника, при котором разрушаются межпозвонковые диски.

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Ей трудно есть, ходить в туалет и даже ходить. Афшин вызвалась помочь благодетельница, чтобы оплатить операцию. После обследования медики сообщили, что дают лишь 50% гарантии на успешный результат операции.

Из-за свадьбы брата девочки операцию отложили на месяц. После этого спонсор перестала отвечать на их звонки, а у семьи нет денег, чтобы снова везти Афшин в больницу. В течение года девочка остается дома без медицинской помощи.

В американском штате Огайо в клинике Кливленда родилась девочка из матки неживого донора. Ее мать не имела этого органа, поэтому согласилась пересадить его от мертвого донора.

Мать девочки захотела, чтобы после кесарева сечения врачи удалили из его организма донорскую матку.

Недавно в этой клинике пересадили пять маток: три трансплантации успешны. В остальных 2 через свертывания крови в донорской матке началась инфекция.

bigpicture.ru
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