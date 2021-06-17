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среда, 23 июня 2021 11:28

Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз

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Более 1,5 млн украинцев болеют псориазом. Он опасен тем, что поражает все органы и системы. Может привести к потере работоспособности, инвалидности и смерти. В среднем люди с этим недугом живут на пять лет меньше.

Автор: Фото: facebook/ Александр Литус
  "На сегодняшний день 50-60% людей с псориазом с легкими формами и средней тяжести лечатся с помощью ультрафиолета", - сказал Литус.
"На сегодняшний день 50-60% людей с псориазом с легкими формами и средней тяжести лечатся с помощью ультрафиолета", - сказал Литус.

О том, как облегчить состояние, бороться с недугом и основных ошибках, допускаемых больными при лечении псориаза Gazeta.ua рассказал Александр ЛИТУС, дерматолог, доктор медицинских наук.

Чем опасен псориаз?

Псориаз может проявиться в любой точке организма. Потому что это не только кожная болезнь. Поражаются все органы и системы, например, суставы, головной мозг, кишечник и прочее. Иногда у человека годами может быть псориаз внутренних органов или суставов, но без высыпаний на коже. Научные исследования показали, что люди с псориатической болезни живут в среднем на пять лет меньше. Смерть в первую очередь связана с инфарктами, инсультами. С тяжелых последствий наблюдается псориатический артрит - когда поражается много суставов. Из-за этого человек теряет работоспособность и даже становится прикованный к инвалидной коляске.

Каковы причины возникновения болезни?

Причин много. У каждого свои. Например, человек перенес вирусную болезнь, нервную нагрузку, напряжение, какую-то бактериальную болезнь.

Склонность может передаться от родителей. Если у одного из них есть псориаз - риск возникновения у ребенка 30%, если в обоих 60%.

Если у одного из родителей есть псориаз - риск возникновения у ребенка 30%, если в обоих - 60%

Как человеку заподозрить, что заболел?

Если у него возникли высыпания на коже, которые не проходят длительное время - надо обратиться к врачу. Тем более, если они появились в типичных для псориаза местах: волосистая часть головы, локти, колени, подмышки. Также на псориаз может указывать поражение ногтей. Часто их лечат, думая, что это грибковые поражения, а это может быть псориаз. Если человек замечает, что болят не все суставы, а какой-то один, это тоже может указывать на псориаз. Кроме того, могут нарушаться функции кишечника. При этом пациент его проверял, но диагноз поставить не удалось - это тоже может быть признаком псориаза.

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Появились новые методы лечения псориаза?

В Украине есть все методики, которые позволяют контролировать псориаз и делать все, чтобы болезнь не мешала жить.

В Украине есть все методики, которые позволяют контролировать псориаз и делать все, чтобы болезнь не мешала жить

Есть и биологические препараты, системная терапия, фототерапия. В цене они стали более доступными. Самым эффективным и современным методом лечения на сегодняшний день есть биологически активные препараты. Они блокируют воспалительные цитокины, которые вызывают псориатическую болезни. Стоят где-то от 6 до 8 тыс. грн в месяц. Кому-то за шесть месяцев помогает и у человека годами не проявляется псориаз, кому-то нужен больший срок. Каждый случай - индивидуален. Псориаз делится на стадии: легкая, средней тяжести и тяжелая. В зависимости от нее назначают лечение. Подход должен быть персонализированным. Потому у каждого человека свой псориаз, со своим набором проявлений и генетическим следом.

У нас нет национальной программы, которая позволила бы лечить псориаз за государственные средства, но я думаю, что она в ближайшее время появится.

Чем и как облегчают состояние больных?

Местное лечение должно быть обязательно, потому что в зоне поражения сальные железы перестают выделять кожное сало, которое смазывает кожу и делает ее мягкой, гладкой и она не теряет влагу. Там где есть воспаление - кожного сала нет, поэтому трескается кожа и возникает зуд. У здорового человека клетки кожи обновляются раз в месяц, у больных псориазом - 5-7 раз. Блокировать деление клеток помогает ультрафиолет В. Вследствие чего проходит воспаление. На сегодня 50-60% людей с псориазом с легкими формами и средней тяжести лечатся с помощью ультрафиолета. В среднем за 20 сеансов у людей с небольшими проявлениями псориаза болезнь проходит. Это самый дешевый метод лечения.

Здоровая пища, а именно стол №5 для людей с псориазом лучший вариант

Можно ли сдержать развитие болезни диетами?

Безусловно. Диета влияет на ход псориатической болезни. С отрицательной стороны алкоголь, острые блюда, жирная пища. Кроме этого курение. При псориазе нарушается обмен веществ и развивается метаболический синдром. Здоровая пища, а именно стол №5 для людей с псориазом лучший вариант, уменьшает нагрузку на организм. Относительно пасленовых и красных фруктов я думаю, что это перебор, доказательной составляющей об этом я не видел.

Какие народные методы могут принести облегчение?

Я за доказательную медицину. Народную медицину мы благодарим, она много лет нам помогала, но она не совсем является доказательной. Есть какие-то элементы, которые используют, те же деготь, но они могут привести к обострению, поэтому я не рекомендую людям пользоваться народными методами. Когда пациент приходит к нам после таких экспериментов, его труднее лечить.

Самая большая ошибка - вводят системно-гормональные препараты. Людям с псориатической болезни их колоть нельзя

Чего категорически нельзя делать больным и почему?

Самая большая ошибка - вводят системно-гормональные препараты. Людям с псориатическимю болезнью их колоть нельзя.

Как правило после них болезнь якобы проходит, но потом возникает труднее обострения. Есть определенные случаи, когда такие препараты вводятся, это происходит при тяжелых случаях псориаза, когда вопрос стоит о жизни. Тогда их могут используют неделю-две, но по возвращении в нормальное состояние их отменяют. То же самое и касается гормональных, которые наносят на кожу. Часто люди мажут себя ими годами, поэтому возникают атрофические явления. Такие мази можно использовать не более двух недель.

Загорание вредит больным псориазом?

Нет, наоборот даже может улучшить состояние. Единственное, у некоторых людей с псориазом возникает фотодерматоз - аллергическая реакция на ультрафиолет. Вот им загорать не надо. Если все хорошо, то в небольших дозах, как и всем другим солнышко даже где-то показано. Но только до 10:00 и после 16:00.

Купаться в море и бассейне можно. Псориаз не передается при любых контактах

Какие самые распространенные мифы о псориазе?

Как правило мифы связаны с народными методами лечения, всевозможными "шептаниями" и мазями. Часто рекламируют различные средства, которые все лечат. Мы их берем, проверяем, а там есть гормональные препараты, которые могут навредить.

Как избежать обострения?

Прежде всего не надо нервничать, потому что это способствует обострению. Кроме этого, люди должны избавиться от негативных привычек и придерживаться правильного питания.

Сыпь на локтях, коленях, волосистой части головы и под мышками - первые проявления болезни псориаза. Со временем невылеченный недуг вызывает поражение всего тела - спины, живота, большой площади ног и рук. Неприятная болячка сопровождается зудом и шелушением. Считается неизлечимой, однако залечить - то есть забрать проявления покраснений и высыпаний на некоторое время - возможно.

Автор: Влада Москвитис
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