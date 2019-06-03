Что убережет от смерти из-за болезней сердца: совет от МОЗ

Отдавать предпочтение стоит естественным источникам омега-3 жирных кислот. ФОТО: nfbsante.com

Риск умереть от болезней сердца снижают омега-3 жирные кислоты. Много этих веществ содержится в морской рыбе, в частности в сельди, сардине, скумбрии и лососе.

Чтобы получить необходимую дозу омега-3, есть такую ​​рыбу нужно дважды в неделю. Отмечает Министерство здравоохранения Украины на официальной странице в Facebook.

Ценным источником омега-3 являются также морские водоросли, льняное масло и семена льна. Последние можно потреблять в молотом виде.

"Не спешите покупать добавки с омега-3. В них содержание полезных веществ ниже, чем в самой рыбе. Качество добавок с рыбьим жиром сильно варьирует, также жиры могут окисляться и портиться со временем", — предупреждают в Минздраве.

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Омега-3 — это ненасыщенные водородом жирные кислоты. Они необходимы для нормальной работы нервной и сердечно-сосудистой систем, здоровья и развития мозга. Способны уменьшать воспаления, регулировать иммунитет, влиять на качество спермы.