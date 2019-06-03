Что убережет от смерти из-за болезней сердца: совет от МОЗ

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6156
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
1 Просмотров: 828
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4087
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2862
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
4 Просмотров: 2529
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2367
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3312
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1422
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7452
Фото
Все фото
4
13
6
5
14
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Видео
Все видео
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 279
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 738
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3312
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30574
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2349
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 июня 2019
Просмотров: 846
Новий правопис
– Не знаю, чи в нас із ним щось вийде. Він пише через дефіс "будь ласка", а "будь-який" – без, – каже подруга Світлана. Вона ...
понедельник, 03 июня 2019 09:44

Что убережет от смерти из-за болезней сердца: совет от МОЗ

  Комментировать
Что убережет от смерти из-за болезней сердца: совет от МОЗ
Отдавать предпочтение стоит естественным источникам омега-3 жирных кислот. ФОТО: nfbsante.com

Риск умереть от болезней сердца снижают омега-3 жирные кислоты. Много этих веществ содержится в морской рыбе, в частности в сельди, сардине, скумбрии и лососе.

Чтобы получить необходимую дозу омега-3, есть такую ​​рыбу нужно дважды в неделю. Отмечает Министерство здравоохранения Украины на официальной странице в Facebook.

Ценным источником омега-3 являются также морские водоросли, льняное масло и семена льна. Последние можно потреблять в молотом виде.

"Не спешите покупать добавки с омега-3. В них содержание полезных веществ ниже, чем в самой рыбе. Качество добавок с рыбьим жиром сильно варьирует, также жиры могут окисляться и портиться со временем", — предупреждают в Минздраве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 7 симптомов того, что в рационе не хватает жиров

Омега-3 — это ненасыщенные водородом жирные кислоты. Они необходимы для нормальной работы нервной и сердечно-сосудистой систем, здоровья и развития мозга. Способны уменьшать воспаления, регулировать иммунитет, влиять на качество спермы.

facebook.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что убережет от смерти из-за болезней сердца: совет от МОЗ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
46
 Просмотров: 64263
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
16
 Просмотров: 35272
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 17532
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 16671
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 14094
Здоровье
Как подготовиться к беременности - советы Ульяны Супрун
Как подготовиться к беременности - советы Ульяны Супрун Просмотров: 369
Назвали норму алкоголя, которая сокращает жизнь
Назвали норму алкоголя, которая сокращает жизнь Просмотров: 3078
Супрун опровергла очередной миф
Супрун опровергла очередной миф Просмотров: 666
Рассказали, чем полезна жара
Рассказали, чем полезна жара Просмотров: 1323
Назвали орган, которому вредит загар
Назвали орган, которому вредит загар
 Просмотров: 882
Больше всего комментируют
11
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
10
Партия "Основа" объединяет усилия с "Батькивщиной" на досрочных выборах в Раду - Николаенко
10
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
Голосов: 70
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua