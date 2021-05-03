Что происходит с мозгом из-за недосыпания: исследование

Слишком короткий сон может быстро ухудшить логическое мышление и словесную способность

Мозг человека, который спит только 4 часа в сутки, в среднем на восемь лет старше, чем мозг человека, который хорошо высыпается.

Об этом свидетельствует исследование медицинской журналистки Ильке де Бишоп, опубликованное во французском журнале Passion Santé. Автор отмечает, что сон человека состоит из 4-5 важных циклов, которые длятся по полтора часа каждый.

Первый начинается с фазы легкого сна, продолжительностью около 5 минут. Затем обычные электромагнитные волны распространяются с глубины мозга в кору и уходят каждые несколько секунд.

Так, сон плавно перетекает на второй этап, который занимает около 50 минут и очень важный для процесса сохранения и хранения информации. В это время мозг обрабатывает всю информацию, которую он собрал в течение дня, и сохраненную ранее, и принимает решение о том, какие воспоминания сохранить, а какие - стереть из памяти.

Третья и четвертая стадии - это глубокий сон, то есть период восстановления, когда тело набирается энергии после накопленного за день стресса. На четвертой стадии мозговые волны становятся больше похожими на мозговые волны больного человека в коме, и эта стадия длится максимум около получаса.

Последняя стадия, утверждает автор, известная как "парадоксальный сон" или "сон с быстрым движением глаз", который является важным этапом для улучшения настроения и сохранения воспоминаний, после чего пробуждение происходит естественным способом.

Бишоп утверждает, что пока человек спит, его мозг буквально очищается, так как во время бодрствования, клетки сгруппированы вместе, а во сне они сжимаются, создавая между собой больше пространства. Это облегчает циркуляцию спинномозговой жидкости. В то же время удаляются "отходы мозга", особенно белок.

У людей, которые спят слишком мало, он накапливается легче, что непосредственно связано с болезнью Альцгеймера.

Также из-за недостатка сна страдает часть мозга, которая отвечает за принятие решений и решения проблем. Международные исследования, в которых приняли участие более 10 тыс. человек, показали, что слишком короткий сон может быстро ухудшить логическое мышление и словесную способность.

Также в материале отмечается, что недосыпание превратилось почти в эпидемию в современном мире. На сегодня мы спим в среднем за ночь почти на 2 часа меньше, чем полвека назад. Вероятно, это связано с активным использованием гаджетов - телевизоры, планшеты и смартфоны побуждают нас дольше не спать. Кроме того, экраны также излучают синий свет, который, как считается, подавляет выработку мелатонина, гормона сна.

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Автор исследования также подчеркнул, что слишком много сна тоже вредно, поскольку это влияет на мозг так же, как и недосып. Идеальный сон - от семи до восьми часов в сутки.

Большинство украинцев за последний год стали просыпаться на 1-2 часа позже. Именно такое время они стали экономить во время работы из дома в условиях пандемии. Многие жалуются на существенное снижение эффективности и смещение пика рабочих часов с 11:00-15:00 до 14:00-17:00.