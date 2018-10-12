Чтение продлевает жизнь и снимает стресс

Книга помогает быстрее засыпать и лучше высыпаться. Фото: Мізки.com

Люди которые читают больше 30 минут в день, живут дольше чем, те кто этого не делает.

Такие результаты исследования специалистов Йельского университета, сообщает 7 Med News.

Исследование длилось на протяжении 12 лет. За это время удалось установить, что для того чтобы достичь максимального результата для здоровья, читать необходимо не менее 200 минут в день.

В таком случае, полезная привычка поможет справиться со стрессом и защитит от разных болезней. К примеру, на 40% снизит риск инфарктов и инсультов, а также на 68% понизит тревожность.

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Особенно чтение важно для пожилых людей, ведь оно поддерживает их мозг в тонусе и снижает риск развития деменции (приобретенного слабоумия).

Проводить время с бумажной книгой перед сном, также оказалось полезной привычкой, которая помогает быстрее засыпать и лучше высыпаться.