Covid-вакцина будет стоить для украинцев в пределах $200

Политика Минздрава призвана на то, чтобы люди сознательно отказывались от закупленной ведомством вакцины. Фото: pixabay.com

В Украине будет коммерческий рынок вакцин против Covid-19. Политика Минздрава направлена на то, чтобы люди сознательно отказывались от закупленной ведомством вакцины.

Об этом заявил председатель благотворительной пациентской организации "100% жизни" Дмитрий Шерембей в эфире "Эспрессо TV".

"Думаю, что на рынке вакцинации первыми будут появляться коммерческие вакцины, которые будут продавать либо в аптеках, либо в частных клиниках. Логично, что появятся люди, которые будут готовы купить вакцину за 200-300 долларов для того, чтобы обезопасить себя и родных. Гуманитарная же, или государственная, вакцина появится тогда, когда коммерческий рынок полностью себя переполнит. Уверен, что шанс на гуманитарную вакцину больше, чем на закупленную государством. Потому что форма и последовательность закупки, коммуникация связана с этой закупкой демотивируют людей от вакцинации. Степанов завалил все закупки медикаментов за 2020 год. Он полностью уничтожил достижения предыдущих министров. Это худший министр Минздрава в закупке медикаментов для больных людей. Именно он полностью провалил борьбу с коронавирусом. Все эти факты доказывают некомпетентность министра Степанова. Ощущение, что он делает все, чтобы люди не верили вакцине, закупленной Минздравом, а покупали ее за большие деньги", - сказал он.

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Министерство здравоохранения планирует вакцинировать украинцев от коронавируса бесплатно. В то же время в ведомстве допускают, что со временем будет возможно сделать инъекцию за деньги и вне очереди, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.