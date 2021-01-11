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понедельник, 11 января 2021 11:54

Когда украинцы не из группы риска смогут получить вакцину от коронавируса

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Когда украинцы не из группы риска смогут получить вакцину от коронавируса
Во второй половине года Ляшко допускает платный доступ к вакцине. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения планирует вакцинировать украинцев от коронавируса бесплатно.

В то же время в ведомстве допускают, что со временем будет возможно сделать инъекцию за деньги и вне очереди, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Еспресо TV".

"Мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, которая позволит кому-то из группы 5-го этапа, то есть украинцам 18-59 лет, купить эту вакцину за деньги", - сказал Ляшко.

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Вместе с тем он предупреждает, что это можно будет сделать не раньше, чем во 2-м полугодии 2021-го. На текущий момент все объемы выкупило государство.

"Пока вопрос платной вакцинации мы даже не рассматриваем.Весь приоритет - исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим 5 этапам", - добавил Ляшко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль просит Еврокомиссию помочь Украине с получением вакцины от коронавируса. Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

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