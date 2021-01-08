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пятница, 08 января 2021 14:38

Шмыгаль просит Еврокомиссию помочь с получением вакцины

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Шмыгаль просит Еврокомиссию помочь с получением вакцины
Премьер написал письмо Еврокомиссии. Фото: Reuter

Премьер-министр Денис Шмыгаль просит Еврокомиссию помочь Украине с получением вакцины от коронавируса.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Премьер-министр Украины написал Еврокомиссии с просьбой о помощи с вакцинами от коронавируса. "Чрезвычайно высокий спрос во всем мире и закупочные условия делают наши переговорные позиции несравненно слабее позиции ЕС". Он добавляет, что Украина получит вакцину не раньше марте", - сообщил Джозвяк.

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Информацию об этом на правительственном портале еще не опубликовали.

Согласно лабораторному исследованию, проведенного американским производителем лекарств, вакцина от Pfizer Inc и BioNTech эффективна против ключевой мутации в новых вариантах коронавируса, выявленных в Великобритании и ЮАР. Исследования медицинского отделения Техасского университета показало, что вакцина эффективно нейтрализует мутацию вируса.

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